Moldoveanca remarcată la Australian Open a câștigat primul titlu WTA din carieră

Tenismena spaniolă cu origini moldovenești Cristina Bucșa, remarcată la Australian Open 2023, turneu de Grand Slam la care a ajuns în turul trei, și-a trecut în palmares primul său titlu WTA.

La Lyon, în proba de dublu, Cristina Bucșa a ieșit învingătoare alături de olandeza Bibiane Schoofs, cele două învingându-le în finală pe Olga Danilovic (Serbia) și Alexandra Panova (Rusia), scor 7-6, 6-3.

La Australian Open, tenismena născută la Chișinău a învins-o pe Bianca Andreescu, fiind eliminată în turul trei de lidera mondială Iga Swiatek.

🌸 Lyon Champs 🌸

Bucsa & @BibianeSchoofs capture the @Open6emeSensML doubles title with a 7-6 (5), 6-3 victory over Danilovic/Panova 🏆#O6SML23 pic.twitter.com/G1Tls4rxzV