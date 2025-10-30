Cum s-a schimbat relația dintre Cristina Ciobănașu și Ruxandra Ion după plecarea actriței de acasă: „Suferim amândouă”

Cu reputaţia câştigată de „Mama serialelor româneşti”, Ruxandra Ion stă în spatele unora dintre cele mai vizionate producţii TV de la noi, precum „Lacrimi de iubire” şi „Iubire cu parfum de lavandă”. În 2008, producătoarea a decis să o adopte pe Cristina Ciobănașu, oferindu-i astfel un nou început şi şansa de a se lansa în actorie.

Chiar dacă nu mai locuiesc împreună, Cristina Ciobănașu și mama ei adoptivă, Ruxandra Ion, și-au păstrat legătura strânsă și momentele speciale. Actrița povestește că distanța le afectează puțin rutina, însă au reușit să mențină tradiții și mici escapade împreună.

„Suntem bine. Suferim amândouă, de fapt toți trei (n.r soțul Ruxandrei Ion), pentru că nu mai reușesc să îi mai văd atât de des. Avem tradiție să ne vedem duminică de duminică la masă, dar cum eu am fost ba plecată din București, ba cu proiecte, ba pentru relaxare, n-am mai putut să merg duminica la masă și am mai reușit să trec serile, așa după muncă, în fugă. Hai că am venit la o cafeluță, hai că am venit să vă pup, hai să nu știu ce. Dar n-am mai apucat să stăm așa cum stăteam înainte, când trăiam în aceeași casă și din cauza asta pot să zic că suferim un pic, că suntem destul de mult despărțiți.”, a spus Cristina pentru cancan.ro.

Pentru a compensa lipsa timpului petrecut împreună, ele și-au creat un ritual anual: o mini-vacanță doar pentru ele. „Ne-am făcut așa un soi de tradiție de anul trecut, eu și Ruxandra să plecăm pe undeva, doar noi două, să avem timp pentru noi. Și a fost cadoul ei pentru ziua mea, o plecare în două la Paris. Am fost câteva zile în Paris și a fost minunat”, povestește Cristina.

Cristina Ciobănașu, despre viața profesională

În paralel, viața profesională a actriței continuă să fie plină, deși trece printr-o pauză de seriale. După participarea la show-ul transformărilor „Te cunosc de undeva”, ea și-a luat timp să se odihnească și să se reconecteze cu ea însăși. „Sunt în pauză de seriale, da. E binevenită această pauză, că eu m-am odihnit. Eram într-un burnout și mi-am dorit să am o pauză. Și acum castinguri, probe pentru tot felul”, explică actrița.

Cristina continuă să fie implicată în prezentarea emisiunii „Happy Caffe”, alături de Vlad Gherman și Ruxandra Luca, și în crearea de conținut online, dar își dorește să își perfecționeze și tehnica de actorie. „Noi, artiștii în general și actorii în general, învățăm cât suntem. Sunt în faza aia, în care ușor-ușor, după ce am avut o vacanță și o vară lungă și frumoasă și relaxantă, ușor-ușor încep să mă repun pe linia asta a proiectelor pe actorie”, spune ea.

Viața personală și profesională se intersectează adesea, mai ales când vine vorba de castinguri. Emoțiile sunt mai mari atunci când știe că printre membrii comisiei se află și mama ei adoptivă. „Am mai mari emoții, dar cred că alea sunt castingurile în care sunt cea mai exigentă cu mine, pentru că ea mă știe foarte bine și știe ce pot. Și dacă nu mă adun și nu dau tot ce am mai bun, după aceea mă ceartă acasă. Pentru că știe ce a crescut și își dorește să fiu foarte bună”, mărturisește Cristina.

