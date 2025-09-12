Cristina Cioran, primele declarații după condamnarea lui Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei: „Am văzut și eu”

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 13:20
1422 citiri
Cristina Cioran, primele declarații după condamnarea lui Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei: „Am văzut și eu”
Cristina Cioran radiază de fericire. FOTO: Facebook/Acces direct/Antena 1

Cristina Cioran a vorbit pentru prima dată după ce Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, a fost condamnat la închisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Sentința prevede patru ani de detenție pentru Dobrescu, iar Cristina a decis să nu comenteze public pe marginea cazului.

Alex Dobrescu fusese arestat preventiv primăvara trecută, la scurt timp după ce a devenit tată a doua oară. Numele său a fost implicat într-un dosar de trafic intern de droguri de mare risc, iar după mai puțin de un an, instanța a decis pedeapsa.

Cristina Cioran a declarat că își va concentra atenția pe creșterea și educația copiilor lor, ignorând scandalul din jurul tatălui lor.

„Da, am văzut și eu știrile. It is what it is! Nu am ce să comentez! Mă concentrez pe copii, pe ce am eu de făcut și vedem ce o mai fi!”, a spus vedeta, potrivit Spynews.

Motivarea instanței a făcut publice și detalii despre condamnare: Alex Dobrescu trebuie să plătească 7.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, iar anchetatorii i-au confiscat mai multe bunuri, inclusiv suma de 4.900 de lei, provenită din activitatea ilegală.

„(…) condamnă pe inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „trafic intern de droguri de mare risc" în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie. În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pedeapsa principală și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal, pe o perioadă de 3 (trei) ani, care se calculează conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal.

În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pedeapsa principală și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal, care se execută, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 72 alin. (2) din Codul penal, deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU perioada reținerii de 24 ore din perioada 04.03.2025 (ora 21:35) – 05.03.2025 (ora 21:35), precum și perioada arestării preventive de la 05.03.2025 la zi. În baza art. 399 alin. (1) din Codul de procedură penală, menține măsura arestării preventive dispusă față de inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU prin încheierea din data de 5.03.2025 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București în dosarul nr. 7635/3/2025, mandat de arestare preventivă nr. 120/UP/5.03.2025, până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri", se arată în motivarea instanței.

Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri
Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri
Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a primit o condamnare de patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Hotărârea a fost pronunțată de...
Incident neașteptat pentru Florin Ristei și Yasmin într-un aeroport. Ce s-a întâmplat cu un fan
Incident neașteptat pentru Florin Ristei și Yasmin într-un aeroport. Ce s-a întâmplat cu un fan
Florin Ristei a povestit recent un episod inedit petrecut într-un aeroport, în timp ce era alături de iubita lui, Yasmin Awad, în vacanță. Cei doi sunt de puțin timp împreună, iar Yasmin...
#Cristina Cioran, #alex dobrescu, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
ANALIZA Strategia perfida a Moscovei. Cum vrea Putin sa "cucereasca" Polonia si de ce Ucraina risca sa fie mai putin sprijinita de alia
Digi24.ro
Biserica ridicata ilegal in zona protejata, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu da inapoi: "Pe terenul meu, fac ce vreau"
DigiSport.ro
"La revedere!" Xabi Alonso n-a stat la discutii: a dat un nume "greu" afara din antrenament

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Incident neașteptat pentru Florin Ristei și Yasmin într-un aeroport. Ce s-a întâmplat cu un fan
  2. Cristina Cioran, primele declarații după condamnarea lui Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei: „Am văzut și eu”
  3. Oana Radu nu s-a căsătorit, de fapt, cu partenerul ei, Șerban Balaban: „Am simțit nevoia să fac din asta o petrecere”
  4. Ioana Țiriac împărtășește aceeași pasiune a tatălui său. Cum s-a fotografiat tânăra
  5. Ramona Olaru, sinceră despre relațiile eșuate. De ce nu mai vrea un iubit: „Nu putem să fim două prințese”
  6. Care sunt cele mai bune țări din lume în care să trăiești și să lucrezi. Țările europene, printre cele mai prost cotate destinații pentru expați
  7. Horoscop zilnic. Vineri, 12 septembrie. Zodia care revede niște prieteni vechi
  8. Bancul zilei: Discuție pe chat despre o întâlnire
  9. Roxana Nemeș se pregătește de naștere: „Iubiții mei mă vor face în curând mămică”
  10. 4 provocări simple pe care le poți încerca pentru a testa vârsta reală a corpului