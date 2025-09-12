Cristina Cioran, primele declarații după condamnarea lui Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei: „Am văzut și eu”

Cristina Cioran a vorbit pentru prima dată după ce Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, a fost condamnat la închisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Sentința prevede patru ani de detenție pentru Dobrescu, iar Cristina a decis să nu comenteze public pe marginea cazului.

Alex Dobrescu fusese arestat preventiv primăvara trecută, la scurt timp după ce a devenit tată a doua oară. Numele său a fost implicat într-un dosar de trafic intern de droguri de mare risc, iar după mai puțin de un an, instanța a decis pedeapsa.

Cristina Cioran a declarat că își va concentra atenția pe creșterea și educația copiilor lor, ignorând scandalul din jurul tatălui lor.

„Da, am văzut și eu știrile. It is what it is! Nu am ce să comentez! Mă concentrez pe copii, pe ce am eu de făcut și vedem ce o mai fi!”, a spus vedeta, potrivit Spynews.

Motivarea instanței a făcut publice și detalii despre condamnare: Alex Dobrescu trebuie să plătească 7.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, iar anchetatorii i-au confiscat mai multe bunuri, inclusiv suma de 4.900 de lei, provenită din activitatea ilegală.

Ads

„(…) condamnă pe inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „trafic intern de droguri de mare risc" în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie. În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pedeapsa principală și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal, pe o perioadă de 3 (trei) ani, care se calculează conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal.

În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pedeapsa principală și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal, care se execută, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 72 alin. (2) din Codul penal, deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU perioada reținerii de 24 ore din perioada 04.03.2025 (ora 21:35) – 05.03.2025 (ora 21:35), precum și perioada arestării preventive de la 05.03.2025 la zi. În baza art. 399 alin. (1) din Codul de procedură penală, menține măsura arestării preventive dispusă față de inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU prin încheierea din data de 5.03.2025 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București în dosarul nr. 7635/3/2025, mandat de arestare preventivă nr. 120/UP/5.03.2025, până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri", se arată în motivarea instanței.

Ads