Cristina Cioran, gravidă în opt luni, de urgență la spital. Ce i-au descoperit medicii VIDEO

Cristina Cioran urmează să nască în februarie, însă a ajuns de urgență la spital, după ce nu s-a simțit bine și a avut anumite simptome care i-au dat stări de rău. Medicii i-au făcut toate analizele și au stabilizat-o.

Cristina Cioran este însărcinată cu Alexandru Dobrescu, bărbatul cu care a avut mai multe probleme în cuplu și cu care are al doilea copil. Actrița și prezentatoarea TV este gravidă în opt luni, iar în februarie ar trebui să fie programată pentru naștere.

Cristina Cioran mai are o fetiță, pe Ema, pe care a adus-o pe lume prematur în iulie 2021. Vedeta TV a avut emoții de această dată, mai ales după experiența primei nașteri, care a fost cu probleme.

Vedeta de televiziune a făcut alergie la fier, este diagnosticul pus de medici după ce i-au făcut mai multe analize medicale. Din fericire, fătul este în afara oricărui pericol, susține Cristina Cioran.

„Bună! Știți că ziceam aseară că e liniștea de dinaintea furtunii, chiar că a fost. Sunt la Spitalul Universitar, am venit pentru niște investigații. Suntem bine, dar am tras o mică sperietură. Am descoperit niște alergii, nu aveam așa ceva. Sunt bine, sunt fericită că e bebelușul bine și crește acolo. Sper să stea cât trebuie acolo. (…) Am făcut o nouă alergie la fier”, a spus Cristina Cioran pe Instagram.

