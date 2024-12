Cristina Cioran, însărcinată pentru a doua oară, la 47 de ani. A dezvăluit sexul copilului, cine e tatăl copilului, dar și primele imagini cu burtica de gravidă VIDEO

Cristina Cioran este din nou însărcinată. Prezentatoarea TV urmează să aducă pe lume în perioada următoare al doilea copil. Vedeta a rămas însărcinată la 47 de ani, lucru pe care îl consideră o minune.

Cristina Cioran este însărcinată la 47 de ani, iar tatăl copilului este nimeni altul decât Alex Dobrescu, bărbatul cu care mai are un copil, însă și cel care i-a făcut viața un calvar în ultimii ani. Cei doi erau despărțiți, ba chiar a fost nevoie de intervenția poliției între cei doi.

Mai mult, Alex Dobrescu purta brățară electronică și nu avea voie să se apropie de Cristina Cioran, după ce actrița și prezentatoarea TV a acuzat că a fost amenințată cu moartea. În secret, cei doi s-au împăcat, însă s-au gândit să mai facă și un copil.

„Sunt aproape de termen și sper din suflet să pot să duc la termen. Sunt foarte emoționată, a fost o perioadă destul de dificilă, este în continuare și va fi până la naștere. Am vrut să țin pentru mine această informație, pentru că am vrut ca toate energiile să fie pentru bebeluș, nu am vrut să se știe, dar e o decizie personală” a

declarat Cristina Cioran.

Prezentatoarea TV a dezvăluit și sexul copilului, într-o declarație recentă. „Emei i-am spus pur și simplu că va avea un frățior, un bebeluș, că în burtică mami are un bebeluș. Până la urmă a înțeles, e foarte încântată!”

