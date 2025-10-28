Cum s-a schimbat relația dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu de când el este în arest. Bărbatul reușește să vorbească cu copiii: „Lucrează la bibliotecă, e deținut de sprijin”

Cristina Cioran a vorbit deschis despre legătura pe care o mai are cu fostul ei partener, Alex Dobrescu, de când acesta se află în arest. Chiar dacă situația este una dificilă, prezentatoarea de televiziune a explicat că relația lor este una civilizată, bazată în prezent pe colaborarea pentru binele celor doi copii ai lor, Ema și Max.

Vedeta a povestit că Alex Dobrescu reușește să țină legătura cu micuții prin apeluri video, o metodă care le aduce bucurie tuturor.

„Se pot face vizite online și am reușit să programăm și noi câteva. A văzut copiii. Ema a fost foarte fericită să-l vadă, să vorbească cu el și, bineînțeles, și el la fel. Vom continua cu aceste video call-uri atunci când ne va permite timpul. Sunt video call-uri, este un fel de vizită online la care el are dreptul”, a explicat Cristina Cioran pentru Click.ro.

Prezentatoarea TV a precizat că fostul ei partener se adaptează bine la viața din arest, unde își petrece timpul muncind și ajutându-și colegii.

„Alex este bine, lucrează la bibliotecă, este deținut de sprijin. Îi ajută cu actele pe colegi, cu cereri, cu solicitări, cu tot felul. E băiat deștept și atunci îi vine mănușă acest job. Situația lui în momentul de față este în apel și vedem ce o să se mai întâmple după aceea. El își dorește să revină alături de copii. Pentru cârcotași, copiii mei au și mamă, și tată și indiferent cât ne-am certat noi și care a fost situația sau care va fi, ei vor avea tată toată viața lor!”, a mai adăugat vedeta.

Cristina Cioran, planuri de viitor

În ceea ce o privește, Cristina Cioran a declarat că traversează o perioadă echilibrată, concentrându-se pe carieră și pe creșterea copiilor. Emisiunea pe care o prezintă merge foarte bine, iar vedeta spune că se bucură de fiecare proiect și moment petrecut alături de familie.

„Starea mea de spirit este foarte bună. Mă bucur că îmi merge bine emisiunea, este excelentă, avem invitați mișto, ne plimbăm prin Dobrogea și facem chestii bune, cu gust. Totul e foarte bine!”, a spus Cristina.

Pentru perioada următoare, vedeta plănuiește câteva escapade alături de cei mici. „În vacanță vrem să plecăm la munte, dar cred că vom merge în Deltă, câteva zile, cât mai este frumos. Ema abia așteaptă să se plimbe cu barca. Mă bucur mult că s-a încălzit și sper să mai profităm puțin de vremea asta frumoasă! Intenționăm să mergem și în străinătate, poate chiar de sărbători, ne dorim foarte tare să mergem la sora mea în UK, dar o să vedem exact, nu ne facem planuri!”, a încheiat prezentatoarea.

