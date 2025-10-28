Cum s-a schimbat relația dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu de când el este în arest. Bărbatul reușește să vorbească cu copiii: „Lucrează la bibliotecă, e deținut de sprijin”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 14:46
671 citiri
Cum s-a schimbat relația dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu de când el este în arest. Bărbatul reușește să vorbească cu copiii: „Lucrează la bibliotecă, e deținut de sprijin”
Cristina Cioran radiază de fericire. FOTO: Facebook/Acces direct/Antena 1

Cristina Cioran a vorbit deschis despre legătura pe care o mai are cu fostul ei partener, Alex Dobrescu, de când acesta se află în arest. Chiar dacă situația este una dificilă, prezentatoarea de televiziune a explicat că relația lor este una civilizată, bazată în prezent pe colaborarea pentru binele celor doi copii ai lor, Ema și Max.

Vedeta a povestit că Alex Dobrescu reușește să țină legătura cu micuții prin apeluri video, o metodă care le aduce bucurie tuturor.

„Se pot face vizite online și am reușit să programăm și noi câteva. A văzut copiii. Ema a fost foarte fericită să-l vadă, să vorbească cu el și, bineînțeles, și el la fel. Vom continua cu aceste video call-uri atunci când ne va permite timpul. Sunt video call-uri, este un fel de vizită online la care el are dreptul”, a explicat Cristina Cioran pentru Click.ro.

Prezentatoarea TV a precizat că fostul ei partener se adaptează bine la viața din arest, unde își petrece timpul muncind și ajutându-și colegii.

„Alex este bine, lucrează la bibliotecă, este deținut de sprijin. Îi ajută cu actele pe colegi, cu cereri, cu solicitări, cu tot felul. E băiat deștept și atunci îi vine mănușă acest job. Situația lui în momentul de față este în apel și vedem ce o să se mai întâmple după aceea. El își dorește să revină alături de copii. Pentru cârcotași, copiii mei au și mamă, și tată și indiferent cât ne-am certat noi și care a fost situația sau care va fi, ei vor avea tată toată viața lor!”, a mai adăugat vedeta.

Cristina Cioran, planuri de viitor

În ceea ce o privește, Cristina Cioran a declarat că traversează o perioadă echilibrată, concentrându-se pe carieră și pe creșterea copiilor. Emisiunea pe care o prezintă merge foarte bine, iar vedeta spune că se bucură de fiecare proiect și moment petrecut alături de familie.

„Starea mea de spirit este foarte bună. Mă bucur că îmi merge bine emisiunea, este excelentă, avem invitați mișto, ne plimbăm prin Dobrogea și facem chestii bune, cu gust. Totul e foarte bine!”, a spus Cristina.

Pentru perioada următoare, vedeta plănuiește câteva escapade alături de cei mici. „În vacanță vrem să plecăm la munte, dar cred că vom merge în Deltă, câteva zile, cât mai este frumos. Ema abia așteaptă să se plimbe cu barca. Mă bucur mult că s-a încălzit și sper să mai profităm puțin de vremea asta frumoasă! Intenționăm să mergem și în străinătate, poate chiar de sărbători, ne dorim foarte tare să mergem la sora mea în UK, dar o să vedem exact, nu ne facem planuri!”, a încheiat prezentatoarea.

Nicoleta Luciu s-a confruntat cu criticile copiilor după revenirea în showbiz: „Cresc, se uită”
Nicoleta Luciu s-a confruntat cu criticile copiilor după revenirea în showbiz: „Cresc, se uită”
După o pauză de 11 ani departe de viața publică, Nicoleta Luciu a revenit spectaculos, de această dată în mediul online, cu podcastul „MOM by Nicoleta Luciu”. În cadrul noului proiect,...
Kim Kardashian, pusă la zid de fani după ce a arătat cadourile luxoase primite de ziua ei de naștere FOTO & VIDEO
Kim Kardashian, pusă la zid de fani după ce a arătat cadourile luxoase primite de ziua ei de naștere FOTO & VIDEO
Kim Kardashian a stârnit iar valuri de comentarii după ce a postat pe TikTok un clip din camera sa de hotel din Paris, unde a dezvăluit cadourile primite cu ocazia zilei sale de naștere....
#Cristina Cioran, #alex dobrescu, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cum a fost gasita Stefania Szabo, doctorita care a murit in camera de garda a spitalului din Buzau. Ipotezele anchetatorilor
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicoleta Luciu s-a confruntat cu criticile copiilor după revenirea în showbiz: „Cresc, se uită”
  2. Kim Kardashian, pusă la zid de fani după ce a arătat cadourile luxoase primite de ziua ei de naștere FOTO & VIDEO
  3. Uiți mereu lucruri? 4 metode simple, susținute de neuroștiință, pentru a-ți îmbunătăți memoria în doar două minute
  4. Cum s-a schimbat relația dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu de când el este în arest. Bărbatul reușește să vorbească cu copiii: „Lucrează la bibliotecă, e deținut de sprijin”
  5. Cum îți dai seama dacă un aliment e ultraprocesat. Trucul simplu recomandat de un medic
  6. 3 zodii care vor avea noroc la bani pe tot parcursul lunii noiembrie
  7. Mădălina Ghenea dezvăluie motivul pentru care nu plănuiește să se căsătorească: „Nu voi găsi niciodată pe cineva care...”
  8. Irina Fodor a izbucnit în lacrimi la Asia Express. Ce a emoționat-o pe prezentatoarea emisiunii VIDEO
  9. Primăria condusă de Olguța Vasilescu plătește zeci de mii de euro pentru înscrierea în competiția internațională „Best Christmas Markets in Europe 2025 – 2026”
  10. Cum să faci un desert de toamnă cu doar 80 de calorii, potrivit și pentru diabetici