Fiica lui Cristi Danileț are două facultăți și e fotomodel: ”Mamei îi datorez totul” FOTO

Judecătorul clujean Cristi Danileț are o fiică, Cristina, care tinde să devină la fel de cunoscută ca tatăl său. Ea are două facultăți și o carieră de succes ca fotomodel.

Cristina Danileț, fiica judecătorului Cristi Danileț, a absolvit Facultatea de Studii Europene și a terminat anul 3 la Facultatea de Drept din cadrul UBB Cluj.

Într-un interviu pentru Clujust, tânăra și-a expus planurile de viitor și a povestit cum a intrat în lumea modelling-ului.

”Am făcut un curs de makeup în anul 2018, în urma căruia una din fostele cursante ale trainerului, care era la momentul acela PR la o firma de bijuterii din Cluj, m-a propus pentru o ședință foto în colaborare cu revista Marie Claire, iar de atunci am avut o ascensiune în această breaslă”, a spus Cristina despre activitatea sa de fotomodel.

”Nu consider că îmi oferă neapărat vreo poziție să fiu fiica lui Cristi. Cred că am fost întotdeauna un copil obișnuit și am avut noroc de oameni în jurul meu care nu m-au apreciat pentru altceva decât pentru persoana care sunt.

Nu mă sfătuiesc cu Cristi sau cu altcineva în ceea ce privește cariera. Mama mea este cel mai mare susținător al meu și ea mă mai sfatuieste, dar fără să îmi impună ceva.

Relația cu ea a fost mai apropiată din pricina faptului ca tata a fost într-o continuă evoluție în carieră și nu a stat prea mult prin Cluj, așa că ei îi datorez totul.

Una peste alta, consider că ai mei au făcut o echipă bună în ceea ce mă privește până acum și că de acum încolo este de datoria mea sa îi fac mândri, fiind împlinită cu viitorul pe care mi-l aleg”, a mai spus Cristina Danileț.

Ads