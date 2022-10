Cât de nefericită a fost Cristina Ich în relația cu fiul lui Victor Pițurcă: ”Nu m-a găsit în gunoi”

Cristina Ich, una dintre cele mai frumoase femei din România, manechin și influencer de succes, a recunoscut zilele trecute că s-a despărțit de fiul lui Victor Pițurcă, Alex, cu care are un copil, Noah.

Cristina Ich a făcut anunțul printr-o postare pe Instagram. ”Noul meu statut: neatașată, singură, nemăritată. În sfârşit, sunt fericită”, a menționat bruneta care e urmărită de aproape un milion de fani.

Decizia Cristinei Ich de a se separa de tatăl copilului său vine în contextul unor declarații explicative făcute în urmă cu câteva luni, sugestive pentru modul în care se desfășura relația dintre cei doi.

”Dacă nu-l aveam pe Noah, îmi făceam bagajele și eram plecată în munți, închisă cu lacătul. A fost o perioadă în care voiam să fug de acasă. Nu că nu mai mă înțelegeam. Noi am făcut copilul ăsta extrem, extrem de repede.

Nu că ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere. Dragoste d-aia nebunească! Și eu de el, și el de mine! Cât poți să cunoști un om în trei luni? Nu-l cunoști în 20 de ani! Dar dacă ajungeam să-l cunosc nu aș mai fi ajuns să-l fac pe Noah. Dacă și el mă cunoștea pe mine era pa, la revedere! La fel și eu dacă îl cunoșteam pe el, pa, la revedere!

Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile. L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt OK. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea”, spunea Cristina Ich,, potrivit romaniatv.net.

Ads