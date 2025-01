Fotomodelul Cristina Ich, care a avut o relație îndelungată cu Alex Pițurcă, fiul fostului selecționer Victor Pițurcă, a fost cerută în căsătorie de un cunoscut om de afaceri.

Viitorul soț al Cristinei Ich, care are un copil cu Alex Pițurcă, este Daniel Niculae, fiul lui Petre Niculae, cunoscut drept „Don Pepe”, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din România.

„Deja am fost cerută. Este logodnicul meu, nu iubitul meu. Am zis că asta cu căsătoria nu e musai. Eu cred că poate să existe iubire și înțelegere și fără acel act, dar ca să vă liniștiți, de cerut am fost cerută. Acel inel pe care l-am postat este inelul meu de logodnă. Nu am fost niciodată disperată...

Când se va întâmpla, se va întâmpla, iar dacă nu se va întâmpla, viața nu știi niciodată ce îți rezervă. Relația durează atâta timp cât există iubire. Nimic nu îți asigură nimic. Nici inelul de logodnă, nici căsătoria, că așa cum te căsătorești, așa poți să divorțezi”, a precizat Cristina Ich pe rețelele sociale.

