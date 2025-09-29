Motivul pentru care „Angelina Jolie de România” nu mai are curaj să iasă din casă: „Am depus plângere la Poliție”

Autor: Dan Stan
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 15:04
1293 citiri
Cristina Ich, manechin din Rep. Moldova, stabilit în România / FOTO: imagini Instagram - Cristina Ich

Manechinul Cristina Ich susține că trece prin momente de teroare. Frumoasa influenceriță se teme să mai iasă singură din casă, din cauza amenințărilor pe care le primește în mod regulat, pe internet.

Fosta iubită a lui Alex Pițurcă a depus plângere la Poliție. Ich și-a împărtășit povestea în social media.

„Am primit mesaje de amenințare. Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri? De ceva timp primesc mesaje cu: 'o să te omor!', 'o să-ți fac asta!' și alte jurăminte de genul ăsta. Norocul meu e că, în mod normal, nu ies singură, dar asta nu elimină frica: îți este teamă să mai mergi pe stradă. Am depus plângere la poliție și am luat măsuri, dar e incredibil că unii ajung atât de departe. Nu poți trăi liniștit știind că alții îți doresc răul”, a fost mesajul postat de Cristina Ich.

Cristina Ich și copilul ei, jigniți: „În loc să aruncați cu răutăți gratuite, mai bine v-ați uita mai atent la ce aveți voi acasă!”

Un internaut a ridiculizat copilul manechinului, aspect care a făcut-o pe Cristina să-și verse oful în social media.

„Ieri am primit un mesaj care m-a enervat atât de tare. (A primit block). În loc să ajungă la prietenii ei, mesajul a ajuns la mine. Și suna cam așa: vai, nu o mai urmăresc pe asta de foarte mult timp, dar uite ce copil are, ha ha-ha... Și râdea.

Întrebarea mea este: cum adică ce copil am? În afară de faptul că am un copil absolut superb și super smart, copil pe care orice mamă s-ar simți mândră să-l aibă. Un copil vesel care dansează și se bucură de viață, care e plin de energie… Nu am înțeles unele ce vor să spună. În loc să aruncați cu răutăți gratuite, mai bine v-ați uita mai atent la ce aveți voi acasă!”, a mai precizat vedeta.

Cristina Ich este originară din Republica Moldova. Pe numele real, Cristina Micu, aceasta a devenit cunoscută în România datorită colaborărilor cu comediantul BRomania. I-a adus notorietate și relația cu Alex Pițurcă, fiul fostului selecționer al României, Victor Pițurcă. Cea cunoscută drept „Angelina Jolie de România” a devenit cunoscută și în Italia în cadrul unui concurs „Ballando con le Stelle”.

