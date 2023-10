Victor Pițurcă, despre femeile din viața fiului său: ”Nu mi-au fost la suflet”. Ce-a spus despre Cristina Ich

Fostul selecționer Victor Pițurcă a fost invitat în cadrul unui podcast, unde a vorbit în mod deschis despre femeile din viața fiului său Alexandru (39 de ani), insistând asupra relației cu fotomodelul Cristina Ich (36 de ani), cu care are și un copil.

„Dar mie, fetele cu care a fost el, nu mi-au fost la suflet. Eu voiam altceva pentru el. Nu mi-am dorit pentru el vedete. El având doar vedete, este un mic dezavantaj. I-am spus, statutul de bărbat aduce niște obligații, iar ele...tot libertine.

Are copil, are un băiat, a fost cu o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Cristica Ich e femeie cu capul pe umeri, pe ea nu o iau ca vedetă. Cristina are copil, i-am spus lui Alex că trebuie să știe să aibă grijă de familia lui.

Nu îi văd despărțindu-se. Ei se iubesc în continuare, ăsta e adevărul. Cel mai important moment din viața lui Alex ăsta este: copilul cu Cristina”, a spus Victor Pițurcă în podcastul Ameritat cu Nasrin.

