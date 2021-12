A fost condamnată agresoarea Cristinei Joia, designerul emisiunii „Visuri la cheie”

Femeia care a lovit-o cu un obiect ascuțit pe Cristina Joia, designerul emisiunii „Visuri la cheie” de la PRO TV, după ce aceasta i-a atras atenția că a parcat în loc nepermis, a fost condamnată definitiv.

Agresoarea a primit un an şi trei luni de închisoare, dar cu suspendare. Instanța a decis să o oblige să presteze muncă în folosul comunităţii, dar şi să achite victimei daune morale şi materiale.

Curtea de Apel Bucureşti a dat luni, 6 decembrie, sentinţa definitivă în procesul intentat de designerul emisiunii „Visuri la Cheie“, de la ProTV, femeii care a lovit-o, în noiembrie anul trecut, după o dispută privind parcarea, în fața unui supermarket din Sectorul 4 al Capitalei, scrie adevarul.ro.

Agresoarea și Cristina Joia, după ce a fost rănită FOTO Click.ro

Cristina Joia a ajuns atunci la spital în stare gravă dupa ce a fost lovită peste față cu un obiect ascuțit de o femeie.

„Am întrebat-o dacă e maşina ei, iar ea mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar, pe care nu-l pot reproduce, că nu mă interesează pe mine. Am intrat în magazin şi am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane în coş, eram cu spatele şi, când m-am întors, m-am rezit cu un pumn în faţă. A fost incredibil de puternică lovitura şi am căzut. Pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuţit la mână. Mi-a ţâşnit foarte mult sânge, eram pe podea, oamenii din jur se uitau, nimeni nu avea nicio reacţie”, a povestit în urmă cu un an cunoscutul designer.

Identificată pe camerele de supraveghere și adusă la poliție, agresoarea a spus că, de fapt, vedeta TV i-ar fi rupt ștergătorul de la mașină și din acest motiv ar fi reacționat așa dur. După mai multe ore de audieri, și-a schimbat declarația.

„Nu țineam neapărat să o văd după gratii pentru că știu că are o mamă bolnavă și trei copii. Sincer, mărturisesc să nu o urăsc și nu nutresc sentimente de răzbunare. E vorba doar de faptul că nu putem face orice, oricând, fără consecințe”, a mai declarat designerul, la PRO TV.

Agresoarea va fi obligată să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunității, dar și să-i achite victimei 10.000 de euro daune morale și 8.000 de lei daune materiale. În plus, va fi supravegheată vreme de doi ani și jumătate, scrie click.ro.

