Ea e noul căpitan al naționalei după retragerea Cristinei Neagu

Meciurile cu Croaţia din preliminariile Campionatului European 2024 reprezintă un nou început pentru echipa naţională de handbal feminin, care pleacă la drum cu un nou căpitan - Cristina Laslo, nouă jucătoare noi şi o medie de vârstă de 24 de ani, a declarat marţi selecţionerul Florentin Pera.

"Odată cu aceste jocuri, echipa naţională a României are un nou început. Este o echipă tânără, avem o medie de vârstă de 24 de ani, o echipă cu nouă jucătoare noi faţă de Campionatul Mondial din Danemarca. Practic, putem spune că începe o reconstrucţie pentru acest nou ciclu olimpic, cu jucătoare talentate, care cred eu că pot asigura acest schimb de generaţii. Sunt jucătoare cărora eu le-am generat încredere de când am preluat echipa naţională, am încercat să promovez cât mai multe jucătoare tinere. (...) Este o echipă frumoasă, care poate obţine rezultate pozitive, însă este nevoie de răbdare. O echipă naţională puternică nu se formează peste noapte, este nevoie de timp, trebuie susţinute aceste fete", a spus Pera în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Bistriţa.

Antrenorul echipei naţionale a menţionat că România şi Croaţia se luptă pentru primul loc în grupă.

"Ne pregătim intens pentru dubla cu Croaţia din preliminariile Campionatului European, meciuri foarte importante pentru echipa României, având în vedere că atât noi, cât şi Croaţia avem acelaşi număr de puncte şi practic luptăm pentru locul întâi în grupă. Nu va fi deloc un meci simplu, Croaţia va alinia cea mai bună echipă a momentului, o echipă experimentată, cu jucătoare valoroase, (...) însă echipa României este pregătită din punctul meu de vedere şi motivată pentru a obţine maximum din această dublă", a afirmat Florentin Pera.

Cristina Laslo, noul căpitan al echipei de handbal feminin a României, s-a declarat "entuziasmată şi onorată" de noua sa postură.

"Ne aşteaptă două meciuri foarte interesante contra Croaţiei. Îmi doresc maxim de puncte şi sperăm ca noi, împreună cu stafful, să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor. Jucăm cu casa închisă. (...) Sunt entuziasmată şi onorată să reprezint ţara ca şi căpitan. Cred că nu oricine poate să fie în postura aceasta, deci nu pot să fiu decât recunoscătoare şi să le mulţumesc celor din staff pentru încredere şi împreună cu fetele sper să formăm un grup unit, un grup care să îşi dea ultima picătură de energie pe teren şi eu mă voi asigura că acest spirit va exista în mijlocul echipei. Aşa că nu pot decât să fiu fericită şi mândră să îmi reprezint ţara din postura de căpitan", a conchis Laslo.

Potrivit antrenorului Florentin Pera, lotul naţional este format, în prezent, din jucătoare de la 12 echipe.

Naţionala României întâlneşte formaţia Croaţiei, miercuri, de la ora 17:30, în Teraplast Arena din Bistriţa, în prima grupă a preliminariilor Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2024. Partida revanşă va avea loc duminică, la Koprivnica.

În clasament, România şi Croaţia au câte 4 puncte, departajate de golaveraj (+43, respectiv +24), urmate de Grecia şi Bosnia-Herţegovina, fără vreun punct.