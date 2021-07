Aproape un milion de români au solicitat statutul de rezident în Marea Britanie: ”Efectele pot duce la o criză a forței de muncă în România”

”918.270 români au solicitat statutul de rezident în Marea Britanie pentru a rămâne în această ţară şi după 30 iunie 2021. Această cifră este una alarmantă mai ales din punct de vedere economic. Acesta este echivalentul a peste 16% din totalul numărului de angajaţi din economia românească (peste 5,6 milioane la finalul lunii iunie 2021). Lipsa locurilor de muncă bine plătite este unul dintre principalele motive invocate constant de cei care aleg calea emigrării”, a trasnsmis, vineri, Cristina Prună.Deputatul afirmă că, în România, 1,6 milioane de salariaţi sunt plătiţi cu salariul minim pe economie, din care statul încasează aproape jumătate.”Practic, românul munceşte ca să fie tot sărac, rămânând cu doar 1.386 lei în mână. De ce este alarmantă această emigrare continuă? Deoarece efectele ei se simt astăzi pe piaţa forţei de muncă şi poate duce la o criză majoră de personal în următoarea decadă, cu efecte majore asupra economiei româneşti”, a mai transmis deputatul.Prună susţine că există soluţii.”Un prim pas care poate diminua numărul românilor care pleacă în străinătate în căutarea unui loc mai bine plătit este propunerea noastră, regăsită şi în programul de guvernare al coaliţiei: Zero Taxe pe Salariul Minim, adică scutirea echivalentului salariului minim (primilor 2.300 de lei din salariu) de taxe. Modelul nu este nou pentru economiile europene. Stabilirea unui plafon minim de impozitare a muncii există inclusiv în Marea Britanie, unde valoarea acestuia este de 12.000 lire sterline. Statul britanic consideră că această sumă trebuie să meargă în buzunarul angajatului şi abia ceea ce depăşeşte această sumă este impozitat”, a mai transmis deputatul.Potrivit cristinei Prună, această măsură va stimula economia în direcţia atragerii de investiţii în România şi îi va încuraja pe cei aflaţi în inactivitate, şi care poate se gândeau să emigreze, să se integreze în piaţa muncii.”Am spus în repetate rânduri că cea mai valoroasă resursă a României sunt oamenii pentru că ei reprezintă forţa de muncă cu care putem să ne dezvoltăm ţara. Însă, pentru a-i convinge să rămână alături de noi şi să pună umărul la construcţia economiei româneşti trebuie în primul rând să le respectăm munca. Nu o putem face printr-o impozitare aberantă cu aproape 50% a veniturilor pe care românii o suportă în acest moment. Pentru USR PLUS propunerea #ZeroTaxe este o prioritate în cadrul actualei guvern ări. Îmi doresc ca împreună cu partenerii noştri de la guvernare să demarăm implementarea acestei măsuri de la începutul anului 2022, într-un prim domeniu, aşa cum am promis celor care ne-au votat”, a mai transmis deputatul.