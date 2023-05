Cristina Neagu, acuze fără precedent după eliminarea CSM-ului: "A fost hoție pe față. Cu sistemul nu te pui"

CSM București a fost eliminată de Esbjerg în sferturile ligii Campionilor, iar Cristina Neagu dă vina pe arbitraj.

Cu șase goluri marcate în Sala Polivalentă (două pe final când nu mai conta), Cristina Neagu crede că de vină pentru eliminarea CSM-ului a fost arbitrajul celor doi spanioli.

Principala fază incriminată este eliminarea lui Emilie Hegh Arntzen, în minutul 37, decizia fiind considerată de oficialii CSM-ului total greșită.

"Sunt dezamăgită dar în același timp sunt mândră de modul în care am luptat 7 împotriva 9 pentru 60 de minute. Nu am mai trăit un asemenea tip de furt de la ultimul Campionat European contra Muntenegrului. Dacă acești arbitrii cred că așa se face...

Noi am jucat bine, dar nu am fost lăsate să ne facem jocul. Le felicit pe cele de la Esbjerg, sunt o echipă foarte mare, dar astăzi meritam să câștigăm. E imposibil să joci handbal în 7 contra 9. Nu vorbesc doar despre prima eliminare.

Cred că de la început au arbitraj într-o singură direcție și în mod special în repriza secundă. Eu cred că per total am jucat bine, am și demonstrat asta când ne-am desprins la 3 goluri. Efectiv au închis meciul cu decizii ciudate. Foarte rar am primit eliminări, faulturi. Evident că toate fazele controversate s-au încununat cu cele două cartonașe roșii, cred eu nemeritate.

S-a arbitrat într-o singură direcție, s-a văzut ce s-a vrut de la început, ca această echipă din Danemarca să meargă în 'Final Four'. Poate să spună lumea ce vrea, că suntem români, că vorbim de arbitraj și așa mai departe, nu mă interesează.

Asta am simțit, asta s-a văzut, asta au văzut și cei 5000 de oameni cărora vreau să le mulțumesc că au făcut o atmosferă senzațională, dar din păcate cu sistemul nu poți să te lupți. În meciul tur am trăit aceeași situație.

Asta este hoție pe față, am spus-o în engleză, o spun și în română. Eu zic că e păcat. Am luptat, am demonstrat că suntem o echipă de 'Final Four', dar 7 contra 9 e aproape imposibil să joci, să lupți. E greu să evoluezi contra sistemului", a spus Cristina Neagu.

Vicecampioana CSM Bucureşti a ratat duminică, pe teren propriu, calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă de formaţia daneză Team Esbjerg, scor 33-31 (16-18), şi în returul sferturilor de finală.

Principalele marcatoare ale partidei, care s-a jucat cu Sala Polivalentă plină, au fost Omoregie 8 goluri, Neagu 6, Dembele 6, pentru CSM, respectiv Breistol 7, pentru Team Esbjerg.

În tur, danezele au câştigat cu scorul de 32-28 (17-13), iar cu succesul din retur se califică la Turneul Final Four.