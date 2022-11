Cea mai bună din istorie! Recordul doborât de Cristina Neagu la Campionatul European de handbal

Cristina Neagu a reușit o perfomanță magnifică la Campionatul European de handbal.

Handbalista din România a devenit cea mai bună marcatoare din istoria handbalului european, atât din competiția feminină, cât și din cea masculină.

Căpitanul tricolorelor, Cristina Neagu, a început competiţia europeană din postura de golgeter absolut, cu 264 de goluri de-a lungul ediţiilor la care a participat. După cinci partide la actuala ediţie a CE, Neagu a ajuns la 296 goluri.

With her 9 goals today, @CrisNeagu8 became the 𝐀𝐥𝐥-𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐓𝐨𝐩 𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞𝐫 in Men and Women EHF EUROs' history 👏👑 @jokarad4 joins the "Club 200"🎖Which one is your idol = _______________ 👈#ehfeuro2022 #playwithheart pic.twitter.com/4ZsHAMNunN