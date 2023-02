Cristina Neagu, descătușată: imaginea fericirii după golul marcat în ultima secundă în Liga Campionilor VIDEO

CSM Bucureşti a obţinut în ultima secundă o remiză pe teren propriu, duminică, cu formaţia Brest Bretagne Handball, scor 30-30 (15-18), în etapa a XIII-a din grupa A a Ligii Campionilor.

Principalele marcatoare pentru CSM au fost Neagu 9 goluri, Dembele 5, iar de la Brest s-a remarcat Jaukovic 8 reuşite.

În urma rezultatului, CSM Bucureşti are 22 puncte, cu un bilanţ de 10 victorii, două remize şi o înfrângere, fiind calificată în sferturi încă din etapa trecută. Pe locul 2 se află Vipers (21), urmată de Odense (16).

Cristina Neagu a marcat golul egalării în ultima secundă a partidei.

Site-ul EHF a remarcat: Un meci excepțional între CSM București și Brest s-a încheiat la egalitate, mulțumită ACESTUI gol marcat de Cristina Neagu.

RESULT: An absolutely brilliant match between @csm_bucharest and @BBH_Officiel ends in a 30:30 draw - thanks to THIS goal by @CrisNeagu8 🤯#ehfcl | #HandmadeHistory pic.twitter.com/oytRyaldyX