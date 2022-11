Încă o recunoaștere internațională a valorii Cristinei Neagu

România a terminat pe locul 12 Campionatul European de handbal feminin, dar o parte dintre jucătoarele noastre au lăsat o impresie foarte bună.

Între ele și Cristian Neagu, golgheterul absolut al competițiilor europene atât la feminin cât și la masculin, care a fost inclusă în echipa turneului final.

Așa arată cea mai bună echipă a Campionatului European:

Cleopatre Darleux (Franța) - Kathrine Heindahl (Danemarca), Henny Reistad (Norvegia) - Stine Oftedal (Norvegia) - Katrin Klujber (Ungaria), Cristina Neagu (România) - Jovanka Radicevic (Muntenegru), Pauletta Foppa (Franța), Emma Friis (Danemarca)

𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧'𝐬 𝐄𝐇𝐅 𝐄𝐔𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐀𝐥𝐥-𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐓𝐞𝐚𝐦 🌟 You voted and here they are! The best players of the tournament! 🤩 Which player are you happy to see here? 🙌

Congrats to the MVP of the #ehfeuro2022 Henny Reistad 👏 #playwithheart pic.twitter.com/miMoSH20wz