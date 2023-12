Cristina Neagu dă cărțile pe față, după ce a fost călcată în picioare de comentatorul DigiSport

După retragerea de la echipa națională, Cristina Neagu nu a primit doar mulțumiri, ci și multe critici.

Comentatorul DigiSport Costi Prună a scris un editorial virulent în Gazeta Sporturilor după retragerea Cristinei Neagu. Jurnalistul a evocat și relația glacială dintre handbalistă și presa din România.

"Mulțumim Cristina Neagu, pentru că la Campionatul Mondial din 2021 te-ai odihnit și România s-a clasat pe locul 13.

Mulțumim, Cristina Neagu, pentru că în ultima perioadă ai acordat interviuri doar alături de partenerii tăi din lumea bancară și a energizantelor.

Mulțumim, Cristina Neagu, pentru că mănânci din banii bucureștenilor, chiar și în perioada postului. Cetățenii sunt darnici, au contribuit cu peste 1.200.000 de euro între 2017-2023.

Mulțumim, Cristina Neagu, că la propunerea Filateliei Române ai refuzat să apară un timbru cu tine deoarece nu erai plătită pentru acest lucru. (surse din cadrul FRH și Romfilatelia)

Mulțumim, Cristina Neagu, că la Campionatul Mondial recent încheiat, după partida cu Germania, ai vorbit doar cu televiziunea daneză, iar colegilor din presa română le-ai arătat spatele. Cei care au fost de față s-au gândit că ai refuzat interviul deoarece nu aveai la tine căciulița cu taurul fioros și la zona mixtă era curent".

Ads

Într-un interviu acordat pentru lead.ro, Cristina Neagu a explicat care este relația pe care o are cu presa din România.

"Măi, să știi că eu nu cred că am avut sau că am o relație proastă cu presa. În general, am răspuns pozitiv la cererile venite din presă. Sigur că, gândește-te, am fost atâtea momente, poate după un meci pierdut, poate un moment de frustrare sau de supărare, în care efectiv n-am avut starea necesară să mă duc să dau un interviu sau să vorbesc cu presa, dar eu cred că se caută, cumva, partea asta mai negativă, în detrimentul părții pozitive, care, cred eu, este predominantă în relația pe care am avut-o mereu cu presa. Chiar consider că am încercat de fiecare dată…

Pur și simplu cred că face și asta parte din job-ul meu: să am relația asta cu presa. Și am știut asta de la început, doar că, uneori, cum ți-am spus, poate nu am avut starea necesară și poate că unii au luat-o cumva personal.

Dar nu a fost niciodată nimic personal și întotdeauna am încercat să vorbesc cu presa atât cât am putut eu și nu cred că am refuzat niciodată pe nimeni; e adevărat că am primit multe cereri de interviuri de-a lungul timpului și evident nu le-am putut onora pe toate. Dar nu cred că este ceva ieșit din comun.

Nu cred că există sportiv în lumea asta care să meargă la toate publicațiile, care să răspundă pozitiv la toate cererile de interviuri. Chiar nu cred că am făcut nimic ieșit din comun și aproape de fiecare dată am răspuns pozitiv la cererile de interviuri din presă".

Ads