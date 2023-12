Care e coșmarul Cristinei Neagu. Meciul pe care nu-l poate uita niciodată

Cristina Neagu și-a anunțat oficial retragerea de la echipa națională de handbal a României.

Sportiva a declarat, la revenirea naționalei în țară de la Campionatul Mondial de handbal, că a decis să nu mai evolueze pentru prima reprezentativă a româniei.

”Eu îmi anunț oficial retragerea de la echipa națională dacă nu mai sunt șanse să ajungem la turneul preolimpic. Au fost 17 ani în care am jucat pentru echipa națională, în care am dat totul pentru echipa națională. Ce am reușit, mult, puțin… Două medalii, niște locuri patru și cinci. Dacă a fost mult sau puțin ne va spune timpul.

Eu am spus dinainte că e ultimul Campionat Mondial pentru mine și că-mi doresc să ajung la Jocurile Olimpice. Ar fi fost ceva extraordinar pentru cariera mea internațională. Luasem decizia dinainte”, a spus Cristina Neagu, la aeroport.

Ea a dezvăluit că există un meci care încă o bântuie. Este vorba despre duelul împotriva Cehiei de la Campionatul Mondial din 2017, din faza optimilor de finală, pe care România l-a pierdut la limită, 27-28, după ce avea 3 goluri în față la pauză. Neagu a înscris de 13 ori în acea partidă, insuficient pentru ca România să avanseze în sferturile competiției.

„Reconstrucția a început cumva din 2016, când nume importante s-au retras de la echipa națională. Totuși, am reușit să facem o echipă bună, să obținem cel puțin în perioada 2016-2018 rezultate bune, chiar dacă la Mondialul din 2017 am ieșit pe locul 10. Cred că și acum mai am coșmaruri cu meciul împotriva Cehiei.

Nu îmi imaginez ce înseamnă schimbul de generație, că nu avem 10 jucătoare trecute de 35 de ani, deși alte echipe au jucătoare trecute de 35 de ani care joacă foarte bine, la cel mai înalt nivel și sunt apreciate. Ce știu este că îmi doresc ca echipa națională să revină sus”, a spus Cristina, conform gsp.ro.

Desemnată de patru ori de federaţia internaţională cea mai bună jucătoare de handbal a lumii, căpitan al naţionalei României din 2016, Cristina Neagu, în vârstă de 35 de ani, evoluează la CSM București din 2017. Ea și-a prelungit recent contractul cu echipa campioană a României, pentru care va evolua până în 2025.

