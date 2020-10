Cristina Neagu a scapat de coronavirus. "Sunt bucuroasa ca am trecut cu bine peste aceasta perioada si sunt sanatoasa "

Cristina, o veste buna in ceea ce te priveste: test negativ la Covid-19.Asa este, maine s-ar termina carantina, nu am iesit deloc, am refacut testul si este negativ. Am trecut cu bine peste aceasta incercare, am facut o forma usoara, doar ca mi-am pierdut mirosul si gustul. Nici acum nu le-am recuperat in totalitate. Este o situatie stranie sa ai acest virus ca o raceala, fara probleme majore, dar care este contagios si poate deveni foarte rau.A contat faptul ca esti sportiv de performanta, avand in vedere ca ai avut o forma usoara?Am auzit de cazuri grave si in sport. Poate lumea crede ca daca esti sportiv si ai grija de tine, ai antrenamente tot timpul, te mentii, ai medicatie, refacere etc, esti ferit. Dar uite ca nu e asa. Sunt cazuri grave si intre sportivi, cum sunt cazuri usoare si la oamenii obisnuiti. Nu as dori sa contacteze cei dragi si apropiatii acest virus, de fapt nu as dori sa il aiba nimeni, dar nu putem alege. Doar sa avem grija de noi, sa respectam masurile, sa fim atenti la fiecare pas. Este cel mai important.Cum te simti dupa perioada de carantina?Ma simt bine fizic. Nu am avut voie sa fac antrenamente, mai ales antrenamente intense. Astazi, de exemplu, am alergat putin pe banda, acasa. Va fi greu sa recuperez cat mai repede, pentru ca resimti o perioada fara pregatirea specifica si cu care esti obisnuit. In prima saptamana nu am facut miscare deloc, mi-a recomandat si medicul. Am avut dureri in gat, nu am fost prea bine.Cand poti relua antrenamentele?Voi mai face niste analize de sange si la plamani, iar de joi as vrea sa reintru in programul de antrenamente. Va fi greu, repet, sa recuperez, dar voi trece si peste asta. Sunt bucuroasa ca am trecut cu bine, ca sunt sanatoasa.De atatea luni de cand ne confruntam cu pandemia te-ai gandit vreodata cum ar fi daca vei ajunge in situatia de testare pozitiva?Da, m-am gandit, normal, cand vezi ce e in jur. Mi-am dorit sa am parte de o forma usoara, sa nu trec prin febra mare, prin spital si, mai ales, sa ies sanatoasa din experienta. Spun acest lucru pentru ca nu se stiu multe lucruri, e cam neclar totul cand vine vorba despre ce se intampla cu tine, cu corpul tau, dupa ce ai avut Covid-19. Sper ca ultimele analize sa fie ok, asa cum a fost si testul negativ si sa ma alatur echipei.Echipei nu i-a fost usor in Norvegia fara tine, a venit prima infrangere in Liga Campionilor!Situatia a fost grea pentru fete. Au avut drumul, testarile nu s-au facut imediat la sosire, ci dupa cateva ore, apoi nu au mai avut voie sa iasa pana a doua zi. A fost frustrant sa urmaresc meciul de acasa. Mi-as fi dorit doar sa fiu cu ele, imi pare rau ca nu am fost acolo, indiferent care era rezultatul, pentru ca suntem impreuna si atunci cand e greu, la esecuri, asa cum suntem si la victorii. Dar, ma voi intoarce, voi fi si mai puternica! Orice incercare ne face mai puternici.