Cristina Neagu, cea mai buna handbalista din 2020. "Parintii mei au grija de toate medaliile si cupele, le aranjeaza, le curata"

Premiile au fost oferite de presedintele FR Handbal, Alexandru Dedu, si reprezentantul sponsorului Ligii Nationale."2020 a fost un an atipic, am jucat putine meciuri, dar cand am jucat, am facut-o bine. Le multumesc tuturor antrenorilor care m-au votat. Mama va fi foarte fericita pentru acest nou premiu, pentru ca toate trofeele pe care le-am cucerit au ramas in casa parintilor. Ei imi pastreaza in camera in care am crescut toate medaliile si cupele, au grija de toate, le aranjeaza, le curata", a spus Cristina Neagu.La randul sau, Liscevici a declarat: "Sunt fericita ca am primit acest premiu, mai ales pentru ca m-au votat antrenorii. Le multumesc tuturor si ma gandesc acum ca am avut un an bun. Imi place sa joc in Romania, este un campionat puternic, intens, mereu avem adversari care vor sa ne invinga si avem intotdeauna meciuri grele".Cele doua jucatoare, desemnate cele mai valoroase la fiecare categorie, se vor duela sambata, in meciul tur din optimile Ligii Campionilor, cand SCM Ramnicu Valcea primeste vizita formatiei CSM Bucuresti.CITESTE SI: