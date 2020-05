Cristina Neagu nu e de acord cu ultima hotarare luata de Federatia Romana de Handbal

Ziare.

com

In urma acestei decizii a membrilor Comitetului de Administratie, SCM Ramnicu Valcea merge in Liga Campionilor, in timp ce CSM Bucuresti va solicita un wild-card."Sezonul 2019-2020 a inceput sub semnul intrebarii pentru mine, din cauza problemelor la genunchi. Am inceput totusi sa joc si intr-un timp foarte scurt am reusit sa revin la forma dinaintea accidentarii si am jucat la cel mai inalt nivel. Apoi, sportul a fost si el oprit de catre pandemia de Coronavirus. A urmat o perioada de incertitudini si n-am stiut daca vom reusi sa terminam acest sezon pe terenul de handbal.Astazi, Federatia Romana de Handbal a decis sa inghete campionatul cu clasamentul actual, fara acordarea medaliilor de campioni. Este o decizie nedreapta care ne dezavantajeaza. Eram echipa favorita sa castigam titlul in acest sezon, si singurul motiv pentru care eram pe locul 2 in acest moment, il reprezenta faptul ca aveam un meci mai putin disputat decat alte echipe. O restanta pe care cel mai probabil am fi castigat-o. Sper sa primim wild-card si sa jucam in Liga Campionilor in sezonul viitor, acolo unde ne este locul si ar fi trebuit sa fim calificate direct.Vreau sa multumesc tuturor celor care ne-au sustinut pe parcursul acestui sezon si sper sa ne bucuram curand de handbal, cu sali pline si spectacol pe teren. Aveti grija de voi si sa ne revedem sanatosi! #CN8 #unstoppable @redbullroPs: dezamagirea nu o reprezinta neacordarea titlului, ci stabilirea locul 1 care inseamna calificare directa in Liga Campionilor!", a scris Cristina pe pagina sa de Facebook.In clasamentul primei ligi feminine de handbal din Romania, SCM Ramnicu Valcea si CSM Bucuresti erau la egalitate de puncte, insa echipa finantata de Primaria Capitalei avea un meci mai putin disputat.