Scandal de la distanta intre Cristina Neagu si Gabi Szabo. "In Romania, vezi sportivi vorbind mai mult despre bani"

Jucatoarele sunt revoltate, dupa ce au patru luni de intarziere la salariu."Din moment ce in a doua parte a lunii noiembrie primesti abia primul salariu din sezon, nu te simti bine. Am incercat de fiecare data sa venim la antrenament, sa ne antrenam cat putem de bine, sa fim profesioniste.Sincer, cred ca o echipa care are pretentii sa mearga in Final-Four-ul Ligii Campionilor si care vrea sa se bata pentru trofeu trebuie sa-si respecte jucatoarele si mai ales sa le plateasca la timp, pentru ca asta e o problema pe care nu putem sa o ascundem", a spus Cristina Neagu , dupa infrangerea din Liga Campionilor, cu Rostov.Afirmatiile celei mai bune handbaliste din lume nu au ramas fara ecou.Seful echipei CSM Bucuresti, Gabriela Szabo , a atacat-o subtil pe Cristina Neagu."In ultima vreme, in Romania, este ciudat sa vezi sportivii vorbind mai mult despre bani si mai putin despre rezultatele sportive", a scris directorul general de la CSM Bucuresti pe facebook.