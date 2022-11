România în genunchi, Cristina Neagu la înălțime. Ce performanță magnifică a realizat la ultimul său European din carieră

Naţionala feminină de handbal a României a fost învinsă de Germania cu scorul de 32-28 (16-14), miercuri, la Skopje, în ultimul său meci din Grupa principală 2 şi de la Campionatul European - EHF EURO 2022 din Slovenia, Macedonia de Nord şi Muntenegru.

Cristina Neagu a atins 300 de goluri marcate la Europene, o nouă premieră în istoria handbalului continental din partea căpitanului României.

Căpitanul tricolorelor, Cristina Neagu, a început competiţia europeană din postura de golgeter absolut, cu 264 de goluri de-a lungul ediţiilor la care a participat. Neagu a încheiat Campionatul European cu un total de 303 goluri.

Amazing steal from Grozav 🇷🇴 but Isabell Roch keeps the last door closed for @DHB_Teams 🇩🇪🤩#ehfeuro2022 | #playwithheart pic.twitter.com/Pc8NGrLjm7