Ce declara Cristina Neagu inainte de duelurile din Final Four-ul Ligii Campionilor

Cristina Neagu este vedeta echipei Buducnost Podgorica din Muntenegru, marea favorita la castigarea Ligii Campionilor la handbal feminin, calificata in Final 4-ul competitiei, care va avea loc in acest week-end la Budapesta.

Sambata, trupa lui Neagu va intalni in semifinale pe Vardar Skopje din Macedonia, de la ora 17.45.

"Suntem de un an impreuna, de fapt de aproape doi ani. Anul trecut am avut jucatoare noi, am avut accidentari. Acum a revenit si Katalina Bulatovic, suntem mai puternice ca echipa, ne-am antrenat bine si cred ca suntem gata sa facem o figura frumoasa la Budapesta", declara sportiva din Romania inainte de joc.

Skopje a facut marea surpriza in sferturi, cand a eliminat-o pe marea ETO Gyor, campioana en-titre a competitiei.

In cealalta semifinala, Larvik va da piept cu Dinamo Volgograd, echipa care a eliminat pe HCM Baia Mare in sferturi.

D.A.

Ads