Cea mai buna handbalista din lume, Cristina Neagu, testata pozitiv la coronavirus

Handbalista de la CSM Bucuresti s-a simtit rau saptamana trecuta, a avut febra si si-a facut testul de coronavirus. Rezultatul a fost pozitiv, scrie gsp.Nu este o veste buna pentru CSM Bucuresti, care sambata joaca in Norvegia, in Liga Campionilor, cu Vipers Kristiansand.Conform legilor din tara nordica, toate echipele straine care ajung in Norvegia sunt izolate, li se face testul COVID si nicio persoana nu are voie sa paraseasca hotelul in care stau, pana nu se stiu rezultatele.