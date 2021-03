Mesajul dureros al Cristinei Neagu dupa ratarea calificarii la Jocurile Olimpice: "Lucrurile sunt uneori nedrepte"

"Nu vreau sa vorbesc despre cat de aproape am fost de calificare, sau despre arbitrajul din primul meci. Pentru ca nimic nu mai conteaza acum, altii vor merge la Jocurile Olimpice iar noi vom privi la televizor.E nedrept? Probabil. Dar lucrurile sunt uneori nedrepte, atat in sport cat si in viata. Vreau in schimb sa va multumesc pentru sustinere. Mesajele voastre mi-au ajuns la inima si multe dintre ele mi-au facut efectiv pielea de gaina. Si am vrut sa stiti asta", a scris Neagu pe Facebook.Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins, duminica, la Podgorica, reprezentativa Muntenegrului, scor 28-25 (15-15), in grupa 3 a turneului preolimpic, insa a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo la golaveraj.Tricolorele au inregistrat doar un esec la turneul de la Podgorica, 24-29 cu Norvegia, si au invins Muntenegu, dar rateaza Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde vor ajunge adversarele lor din aceasta grupa.Citeste si: