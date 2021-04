Anunt soc din sportul romanesc: Cristina Neagu, cea mai buna handbalista din lume, se retrage de la echipa nationala

Cea mai buna handbalista din lume se va retrage temporar de la echipa nationala.Anuntul a fost facut de antrenorul echipei nationale, Adi Vasile."E important sa intelegem cum e sa jucam si fara Cristina in teren. Tocmai ce spuneam ca nu vom avea meciuri amicale, asa ca am preferat sa le dau minute celorlalte fete. Trebuie sa fim si mai exacti fara Cristina pe teren.Cristina o sa faca o pauza de la echipa nationala, pentru ceva timp, incepand din acest moment. Meciurile de calificare vor fi jucate fara Cristina, apoi vom lua o decizie si pentru Campionatul Mondial.Pentru moment, Cristina se va retrage. Toata lumea trebuie sa joace si mai bine si vreau sa gaseasca o echipa si mai buna. Nu e ceva definitiv", a spus Adi Vasile, dupa meciul castigat in Macedonia, conform gsp Echipa nationala de handbal feminin s-a calificat la Campionatul Mondial din Spania, fiind singura tara din lume care a participat la toate editiile.