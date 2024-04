Gabriela Firea a dezvaluit cati bani i-a oferit handbalistei Cristina Neagu pentru a continua la CSM Bucuresti si cati bani a cerut sportiva noastra.

Edilul Capitalei afirma ca Primaria Capitalei i-a facut o oferta salariala de 17.500 de euro pe luna Cristinei, ceea ce a nemultumit-o pe jucatoare.

"Ultimele negocieri s-au precipitat. Impresarul Cristinei a cerut majorarea salariului de la 17.500 de euro la 20.500 de euro. Cu tot respectul pentru Cristina, sunt convinsa ca merita sume mult mai mari, dar nu ne permitem sa oferim mai mult decat incaseaza acum.

Noi i-am facut o oferta de a mentine salariul anterior si de a nu-l diminua in perioada de convalescenta", a spus Firea la Digi Sport.

Firea mai sustine ca motivul pentru care Primaria nu-i poate oferi un contract mai mare este legat de bugetul mai mic pe care municipalitatea il va avea in acest an.

Contractul Cristinei Neagu (30 de ani) cu CSM Bucuresti expira in vara acestui an.

Ea a semnat in urma cu un an si jumatate cu CSM Bucuresti si a marcat deja 159 de goluri in Liga Campionilor, fiind golghetera echipei.

