Cristina Neagu, cea mai puternica aruncare la poarta de la Europeanul de handbal. Romanca a marcat un gol cu 129 km/ora

Rezultatele inregistrate sunt: grupa B - Cehia - Rusia 22-24, Spania - Suedia 23-23; grupa C - Olanda - Serbia 25-29; grupa D - Romania - Polonia 28-24, Germania - Norvegia 23-42. Meciul Olanda - Serbia a fost amanat de vineri, dupa ce a fost descoperit un caz pozitiv in lotul sarb.Dupa doua etape, grupa D are lider Norvegia (4 puncte), urmata de Romania (2), Germania (2) si Polonia (0). In primul meci al grupei, Romania a pierdut cu Germania, scor 19-22 (10-13).In statisticile EHF de sambata, Cristina Neagu a avut cea mai puternica aruncare la poarta, gol cu 129 km/ora, iar Nicoleta Dinca a avut cel mai rapid sprint pe contraatac (29 km/ora). Cristina Laslo a fost declarata jucatoarea meciului cu Polonia, cu 6 goluri din 7 aruncari (86% eficienta) si 4 pase decisive.In ultima runda a grupei D, luni, se vor disputa meciurile Germania - Polonia si Romania - Norvegia (21.30), iar in grupa B, Spania - Cehia si Rusia - Suedia. Succesul cu Polonia a adus tricolorelor calificarea in grupele principale, insa fara o victorie asupra Norvegiei, tricolorele vor avea 0 puncte in acea faza.Duminica sunt programate partide in grupele A si C, astfel: Serbia - Ungaria si Croatia - Olanda (C), respectiv Slovenia - Franta si Muntenegru - Danemarca (A).Primele trei clasate vor continua in grupele principale, locurile 1-3 din grupele A si B in grupa I, iar locurile 1-3 din grupele C si D in grupa principala II, intre 10-15 decembrie. Echipele se vor califica in grupele principale cu punctele acumulate in disputele cu celelalte adversare care ating aceasta faza.In 18 decembrie vor avea loc semifinalele si meciul pentru clasarea finala pe locurile 5-6, iar finalele pentru medalii sunt programate in 20 decembrie.Campioana europeana va obtine calificarea directa la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.La ultima editie a Campionatului European, nationala Romaniei s-a clasat pe locul 4, dupa 20-24 cu Olanda, in finala mica. Chiar inaintea acestei partide, capitanul nationalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptura de ligamente in partida cu Ungaria, ratand lupta pentru medalii la CE.Podiumul editiei din 2018, care a avut loc in Franta, a fost ocupat, in ordine, de Franta, Rusia si Olanda.Detinatoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.