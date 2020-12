Cristina Neagu: Inteleg ca lumea s-a obisnuit sa marchez zece goluri pe meci, insa in handbal nu e vorba doar despre asta

"Inteleg ca lumea s-a obisnuit sa marchez zece goluri pe meci, insa in handbal nu e vorba doar despre asta!", a spus Neagu, care a mai facut referiri la meciul castigat cu Polonia, la masurile restrictive anti-pandemice sau la adversara dificila de luni, Norvegia."Am spus ca echipa nu trebuie sa se bazeze doar pe mine, este sport de echipa. Stiu ca in ultimii 10 ani am avut de fiecare data o evolutie foarte buna la nationala, am tras cumva echipa dupa mine, insa acum vin dupa o perioada foarte grea si pana la urma nu mai am 20 de ani si trebuie sa fiu constienta de lucrul acesta. In plus, fiecare trebuie sa-si asume responsabilitatea.Echipa nu trebuie sa stea intr-o singura jucatoare, echipele care au facut performanta si au castigat medalii au avut in primul rand echipa, nu una sau doua jucatoare. Legat de forma mea de joc, stiu ca toata lumea se gandeste ca marchez mai putin sau ca am ratat mai mult in primele doua meciuri, dar cred ca oamenii care cunosc handbal si se uita la noi isi dau seama ca jocul meu nu inseamna doar goluri si ca, in momentul in care sunt pe teren, adversarele imi acorda o atentie sporita si lucrul acesta poate face bine si echipei, pentru ca exista mai multe spatii pentru colege.Este vorba si despre pasele pe care le dau, de fazele care pleaca de la mine, iar fetele reusesc sa marcheze sau sa faca lucruri bune. Inteleg ca lumea s-a obisnuit cu mine sa marchez 10 goluri pe meci, insa in handbal nu este vorba doar despre asta, iar acum si adversarele stiu ce pot face pe teren si ma blocheazae mult mai bine. De fiecare data sunt 2-3 adversare cand am mingea.Cred ca jocul meu in echipa conteaza mult si daca nu marchez. Mi-as dori sa am o eficacitate mai buna, nu sunt multumita de lucrul acesta, iar daca oamenii critica asta dupa doua meciuri, inseamna ca nu cunosc handbalul si nu se uita", a declarat Cristina Neagu la conferinta de presa sustinuta la hotel.Ea a facut referiri si la meciul cu Polonia, castigat sambata, dar si la ultima adversara din grupa D, Norvegia."Ma bucur foarte tare ca am castigat ieri, era un meci crucial pentru runda principala. E cel mai important ca am reusit sa ne calificam mai departe si, pe langa Norvegia, vom mai avea 3 meciuri. E clar ca jocul nostru nu e cel mai bun, insa ma bucur ca ieri in repriza a doua am reusit sa ne aparam foarte bine si sa castigam meciul. Greu de tot va fi impotriva Norvegiei, e cea mai in forma echipa de la acest European, cel putin in acest debut.Cred ca va fi foarte greu, nu mai suntem echipa de acum doi ani care batea Norvegia, ele sunt in forma foartee buna, cu siguranta ca vor vrea sa demonstreze ca meciul de acum doi ani a fost poate o greseala pentru ele si, cu siguranta si-ar dori sa castige la cat mai multe goluri.Noi, ce putem face, sa ne repliem foarte bine. Cred ca replierea si apararea reprezinta cheia in acest meci. Daca vor da putine goluri pe contraatac si ne vom replia foarte bine, in atac pozitional putem sa ne luptam cu ele. Imi doresc sa facem un meci bun, insa trebuie sa fim realisti si sa spunem ca este echipa mai in forma decat noi. Dar asta nu inseamna ca mergem invinse dinainte. Sa dam tot ce putem pe teren", considera capitanul nationalei.Cristina Neagu a punctat si despre forma sa fizica si despre faptul ca nu este refacuta complet si antrenata la capacitate maxima, dupa ce a contractat coronavirusul si a suferit si doua accidentari. "Pentru mine a fost o perioada foarte grea.Dupa ce am contractat virusul am fortat revenirea, am avut 2-3 antrenamente, m-am accidentat, probleme mulsculare, iar in doua luni am avut in total 5-6 antrenamente si trei meciuri in Liga Campionilor, pe care le-am jucat la un potential foarte scazut, pentru ca nu aveam meciuri de pregatire. Am zis dupa ultimul meci de pregatire ca nu sunt in cea mai buna forma fizica. Ma simt destul de rau fizic, e clar ca nu sunt in cea mai buna forma si incerc sa ajut echipa cat pot".Conditiile de siguranta anti-pandemica impuse la turneul final afecteaza si ele intr-o anumita masura psihicul sportivelor."Este o perioada grea, foarte grea, mai ales ca de cand am ajuns a fost situatia cu Laura Moisa, fapt care ne-a tinut in camera, cu mancarea la usa. Nu putem parasi hotelul, asta reprezinta aceasta bula, iesim doar la masa si sala. Nu e ceva placut, insa in conditiile date ma bucur ca putem juca handbal, putem arata lumii ca handbalul traieste, ca echipele nationale pot evolua la un turneu de asemenea anvergura.Nu e doar cazul nostru, toate echipele fac acelasi lucru. Incercam sa ramanem sanatoase, sa nu mai apara un caz de Covid, care complica mult totul. Pentru mine e mai important ca putem juca handbal, trebuie sa mergem mai departe. La alte turnee mai ieseam la o plimbare, la un magazin, mai ieseam la un restaurant, dar rutina tot la fel era. Nu e foarte diferita situatia, doar ca atunci cand esti obligat sa faci un lucru ti se pare mai greu psihic", este de parere Neagu.Cristina se plange de faptul ca adversarele nu sunt sanctionate pentru faulturile dure facute asupra ei."Adversarele nu primesc niciodata nicio eliminare si niciun fault la 9 metri. Au mai fost faze si cu Germania, adversarele nu primesc eliminari, asta e, mergem mai departe cu 2-3 adversare in spate.Macar ma bucur ca lucrurile astea sunt surprinse de fotografi, poate cineva o sa se sesizeze la un moment dat. Uneori ar fi de bun augur ca arbitrii sa observe lucrurile astea si sa ofere eliminari adversarelor si noua un avantaj, pentru ca loviturile sunt reale. Nu mi-e frica si nici nu cred ca o adversara incearca sa ma loveasca intentionat", a comentat ea. Nationala Romaniei a disputat doua meciuri in grupa D a Campionatului European din Danemarca, 19-22 cu Germania si 28-24 cu Polonia. Luni, de la ora 21.30, tricolorele vor juca in compania Norvegiei, ultimul meci din grupa, ambele echipe fiind deja calificate in grupele principale.Dupa doua etape, grupa D are lider Norvegia (4 puncte), urmata de Romania (2), Germania (2) si Polonia (0).Primele trei clasate vor continua in grupele principale, locurile 1-3 din grupele A si B in grupa I, iar locurile 1-3 din grupele C si D in grupa principala II, intre 10-15 decembrie. Echipele se vor califica in grupele principale cu punctele acumulate in disputele cu celelalte adversare care ating aceasta faza.In 18 decembrie vor avea loc semifinalele si meciul pentru clasarea finala pe locurile 5-6, iar finalele pentru medalii sunt programate in 20 decembrie.Campioana europeana va obtine calificarea directa la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.La ultima editie a Campionatului European, nationala Romaniei s-a clasat pe locul 4, dupa 20-24 cu Olanda, in finala mica. Chiar inaintea acestei partide, capitanul nationalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptura de ligamente in partida cu Ungaria, ratand lupta pentru medalii la CE.Podiumul editiei din 2018, care a avut loc in Franta, a fost ocupat, in ordine, de Franta, Rusia si Olanda.Detinatoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.