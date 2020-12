Neagu, despre criticile primite de jucatoare dupa meciul cu Germania: Asa e la noi, faci din victorie nunta si din infrangere inmormantare

", a declarat Neagu, intr-o conferinta de presa la Kolding.



Nationala Romaniei a disputat doua meciuri in grupa D a Campionatului European din Danemarca, 19-22 cu Germania si 28-24 cu Polonia. Luni, de la ora 21.30, tricolorele vor juca in compania Norvegiei, ultimul meci din grupa, ambele echipe fiind deja calificate in grupele principale.



Dupa doua etape, grupa D are lider Norvegia (4 puncte), urmata de Romania (2), Germania (2) si Polonia (0).



Primele trei clasate vor continua in grupele principale, locurile 1-3 din grupele A si B in grupa I, iar locurile 1-3 din grupele C si D in grupa principala II, intre 10-15 decembrie. Echipele se vor califica in grupele principale cu punctele acumulate in disputele cu celelalte adversare care ating aceasta faza.



In 18 decembrie vor avea loc semifinalele si meciul pentru clasarea finala pe locurile 5-6, iar finalele pentru medalii sunt programate in 20 decembrie.



Campioana europeana va obtine calificarea directa la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.



La ultima editie a Campionatului European, nationala Romaniei s-a clasat pe locul 4, dupa 20-24 cu Olanda, in finala mica. Chiar inaintea acestei partide, capitanul nationalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptura de ligamente in partida cu Ungaria, ratand lupta pentru medalii la CE.



Podiumul editiei din 2018, care a avut loc in Franta, a fost ocupat, in ordine, de Franta, Rusia si Olanda.



Detinatoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur. Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.



(n.r. - despre criticile aparute dupa meciul cu Germania) Eu sper in primul rand ca fetele sa nu citeasca presa si comentariile in aceasta perioada, pentru ca la noi asa estre de fiecare data. Atunci cand jucam prost si pierdem suntem criticate, atunci cand castigam suntem cele mai bune si fetele noastre de aur si asa mai departe.Eu sper ca fetele sa nu citeasca ce se scrie in presa, noi sa ne concentram la ce avem de facut, la treaba noastra, sa luam ficare meci in parte sa scoatem ce e mai bun din fiecare meci, pentru ca nimeni nu stie de fapt ce se intampla cu noi, ce s-a intamplat si in perioada asta, in care au aparut aceste cazuri de Covid si ne-am pierdut anumite jucatoare, cat de greu a fost, cat de schimbata este echipa.Oamenii nu cunosc aceste lucruri, oamenii ne vad la televizor, ei nu stiu daca noi intram cu probleme de sanatate, daca ne-am antrenat sau nu, daca suntem apte din punct de vedere fizic. Dar noi intram si ne facem treaba si nu ne plangem niciodata, pentru ca asa suntem noi. Tragem de noi pana la sacrificiu si atunci cand jucam suntem criticate. La noi e chestia aia, faci din victorie nunta si din infrangere inmormantare.Asa ca eu sper ca ele sa nu citeasca presa si noi sa ne vedem de ceea ce avem de facut aici si sa incercam sa scoatem lucruri pozitive si cat mai multe puncte in meciurile care urmeaza. Eu sunt obisnuita, pentru ca lucrul asta se intampla in fiecare an. Avem atatea exemple. In 2015, in prima saptamana, mai ca nu mai puteam sa ne intoarcem in tara si dupa a doua saptamana toata lumea ne astepta cu flori la aeroport. Stim despre ce e vorba, iar noi, repet, incercam sa ne concentram pe ficare meci.E o situatie speciala si oamenii trebuie sa inteleaga lucrul acesta. Nu e simplu, avem atatea debutante, sunt fete care sunt pentru prima data la un turneu final, am pierdut anumite jucatoare, incercam sa scoatem ce e mai bun din echipa pe care o avem, nu am avut meciuri oficiale de un an de zile, in liga nationala s-au jucat sase meciuri.Nu e o situatie simpla. Sigur, putem sau nu sa gasim scuze. Ideea e ca, atat timp cat suntem aici, la acest campionat european, incercam sa dam tot ce avem mai bun in momentul de fata. Si pana la urma asta trebuie sa conteze, ca noi iesim cu fruntea sus de la fiecare partida si spunem