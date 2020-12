Romania, umilita la Europeanul de handbal feminin. "Trebuie sa incepem o reconstructie, altfel nu va exista viitor si nu vor fi prezente la urmatoarele turnee finale"

"Din pacate jocul a fost lipsit de consistenta ieri, nu am aratat nimic care sa ne faca sa speram la un rezultat pozitiv asa cum am facut la meciurile anterioare. Abordarea nu a aratat unitate si aparare. Am sesizat o stare de agitatie pe care din pacate nu am reusit nici la pauza sa o punem la punct iar rezultatul a fost nerefast, nedorit, insa real.Asta este. Spuneam in urma cu doua zile ca aceste sportive ne-au obisnuit cu un nivel foarte bun, trebuie sa admitem totusi, spunea inainte de turneul final ca este apogeul unei generatii, si merita felicitari si aprecierea tuturor pentru aceste lucruri. Si la acest turneu final, indiferent de conditii, nimeni dintre noi nu s-a prezentat aici sa piarda si sa scriem istorii negative, recorduri negative.Dar trebuie sa incepem o reconstructie, sa giram aceste tinere jucatoare, altfel nu va exista viitor si nu vor fi prezente la urmatoare turnee finale. Insa cred ca Romania are aceasta putere, chiar daca avem resurse limitate din punct de vedere uman.Cred ca sunt niste jucatoare care vin din urma, insa trebuie sa avem rabdare cu ele, sa avem incredere in ele, sa facem tot posibilul sa evolueze la cluburi, dupa care in mod sigur rezultatele vor aparea si la echipa nationala", a spus Burcea.Antrenorul a precizat ca in acest moment, dupa infrangerea de joi, mentalul jucatoarelor este foarte important. "Este foarte greu, se vede cu ochiul liber ca nu am reusit inainte, in pregatire, sa facem tot ceea ce ne-am dorit, sa acoperim tactic tot ce ar fi trebuit sau sa impunem prin prezenta noastra, insa cred ca mentalul in acest moment este important pentru ele, trebuie sa subliniem chiar daca putine sau aproape deloc, lucruri bune.Trebuie sa ridice fruntea sus, sa se autoevalueze corect din punct de vedere al prestatiei si sa facem tot posibilul ca astfel de evolutii sa nu mai apara in urmatoarele meciuri".Bogdan Burceaa mai declarat ca aceasta este o perioada de tranzitie pentru echipa nationala. "Este o perioada de tranzitie pentru echipa nationala, mult mai devreme se impuneam anumite reguli in Romania pentru a putea sustine jucatoarele.Trebuie fie sa te duci la rezultat pana in ultima clipa si sa mizezi pe aceiasi oameni, fie sa indrumi jucatoarele unde sa mearga si apoi sa le promovezi la echipa nationala.Sunt sportive ca Neagu, Buceschi, cu foarte multe finale, si-au facut datoria, incearca in continuare sa ajute echipa nationala clar, insa trebuie sa crestem, sa construim si viitoarea echipa nationala".Antrenorul secund al nationalei, Robert Licu, considera ca jucatoarele trebuie sa creada in ele la meciul urmator ca pot castiga. El a mentionat ca in Romania sunt multe lucruri de imbunatatit in handbal si trebuie lucrat de la nivel de juniori."Important e ca in ziua jocului sa le facem sa inteleaga si sa creada mult in ele ca acel joc poate fi castigat si trebuie castigat pentru a fi multumiti cu noi insine in primul rand. N-as vrea sa cred ca handbalul feminin este pe o panta descendenta si sper sa reusim sa impirima mai multa dorinta, mai multa agresivitate, sa reusim sa nu ajungem in momentul acela. (...)Sunt multe lucruri de imbunatatit si vor trebui aplicate la nivelul juniorilor, pentru ca e greu de crezut ca jucatoare care s-au impus sau sunt pe care sa se impuna vor mai putea sa schimbe anumite obisnuinte, de aceea trebuie lucrat de la nivelul juniorilor. (...)Trebuie gandita o strategie in asa fel incat numarul jucatoarelor straine sa ajute dezvoltarea handbalului romanesc si sa contrubuie la dezvoltarea jucatoarelor care cresc langa aceste jucatoare de valoare. Trebuie gandit ceva in asa fel incat sa existe un progres si nu un regres, avand in vedere ca unele joaca foarte putin la echipele de club", a spus Licu.Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa, joi, de reprezentativa Croatiei, scor 25-20 (14-10), in primul meci din grupa principala II, la Campionatul European din Danemarca. In urma rezultatului, Croatia ramane neinvinsa la Europene si devine liderul grupei, cu 6 puncte. Romania are 0 puncte. Croatia a invins pentru prima data Romania la un Campionat European.In grupa preliminara D, tricolorele au inregistrat rezultatele: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia si 20-28 cu Norvegia.Urmatoarele doua partide din grupa II pentru Romania vor avea loc in 14 si 15 decembrie, cu Ungaria, respectiv Olanda.CITESTE SI: