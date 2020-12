LIVE A inceput Campionatul European de handbal feminin: Romania - Germania 15 - 16. Neagu egaleaza

Virusul SARS- COV - 2 ne-a lasat fara pivotul Crina Pintea, care a fost testata pozitiv inaintea plecarii si a ramas in Bucuresti.Nu lipseste insa Cristina Neagu , cea mai buna handbalista din lume.Romania face parte din grupa D si va juca cu Germania, cu Polonia (5 decembrie) si cu Norvegia (7 decembrie), la Kolding, in Danemarca.Antrenorul echipei nationale de handbal feminin, Bogdan Burcea, a anuntat echipa pentru meciul cu Germania:Eliza BuceschiNicoleta DincaAlexandra DindiliganYuliya DumanskaAna Maria IuganuCristina LasloAna-Maria MazareanuCristina NeaguLorena OstaseAnca PolocoserAndreea PopaLaura PopaAna-Maria SavuSonia SeraficeanuAlexandra Subtirica IovanescuAna-Maria TicuA inceput partidaGermania deschide scorul, 0-1Ratam si al doilea atacCristina Neagu arunca, dar portarul german scoateNu avem gol in primele patru minute.Germania inscrie al doilea golCristina Neagu rateaza de la 7 metriLorena Ostase inscrie primul gol pentru noi in minutul 7Apara DumnaskaEliza Buceski inscrie si eaCristina Neague inscrie primul gol in minutul 15TIME - OUT GermaniaSeraficeanu marcheazaDumanska apara din nouCristina Neagu rateaza incredibil din nouGermania are validat un gol in finalul primei reprize, dupa proba videoREPRIZA A DOUALaslo incrie primul gol din repriza a douaNeagu marcheaza si ea