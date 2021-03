Meciul unei generatii. Cristina Neagu: Ma motiveaza sa obtin o medalie cu Romania la Jocurile Olimpice

"Nu stiu daca e un avantaj pentru noi ca nu sunt fani in tribune, dar sigur e un dezavantaj pentru Muntenegru. E prima oara cand ma bucur ca jucam fara spectatori, pentru ca nu jucam acasa, cred ca lucrul acesta conteaza, pentru ca, inevitabil, fanii te imping de la spate. Se joaca, practic, pe teren neutru.Imi doresc foarte mult sa ajung la inca o editie a Jocurilor Olimpice, pentru ca simt, asa, ca ar fi ultima la care as participa. Sigur ca exista presiune dintotdeauna, insa cred ca cheia acestui turneu este echipa. Felul in care fetele se vor mobiliza si vom avea spirit de invingator. Sunt convinsa ca vom avea acest lucru. Ma motiveaza in continuare sa obtin o medalie cu Romania, sunt doar doua meciuri, suntem motivate la maximum sa obtinem calificarea.Acum nimic nu mai conteaza, doar cele doua meciuri pe care le avem in fata, cu doi adversari foarte puternici. Avem sansa noastra, totul pleaca de la zero, exista o sansa de calificare si eu cred in ea, la fel si fetele.Norvegia este o echipa pe care in ultimii ani am mai si invins-o, este favorita, dar calculele hartiei se mai pot si schimba. Muntenegru nu consider ca este peste Romania, dar are ceva special, o nebunie, pe care am simtit-o si eu cand am jucat acolo.E atu-ul lor, dar nu trebuie sa ne lasam acaparate de spiritul lor. Eu nu plec invinsa dinainte la nicio partida. Sunt bine din toate punctele de vedere, s-a adunat oboseala la echipa de club, dar ma simt bine, in plenitudinea fortelor. Conteaza toata echipa, un minut, doua, 10, important este sa dam totul, fiecare.La un astfel de turneu nu vor exista surprize tactice, ci forma de moment si cine gestioneaza presiunea. Sper sa gestionam noi mai bine. In meciul de astazi (intre Muntenegru si Norvegia - n.r.) mizez pe Norvegia. Sper ca toti cei de acasa ne tin pumnii, vrem sa simtim aceasta energie si sa dea Dumnezeu sa fim bucurosi la final. Ar fi o bucurie pentru toti romanii", a declarat Cristina Neagu.La randul sau, Adrian Vasile, antrenorul nationalei, a precizat: "Mintea noastra e clara. avem doua meciuri, cu Norvegia si Muntenegru. Un meci nu e castigat sau pierdut dinainte, trebuie sa fim pregatiti pentru fiecare moment din meci. La cata adrenalina va fi, cred ca avem toate resursele.E cel mai important sa intelegem ca oricat te pregatesti, o faci pentru a castiga. Iar daca nu se va intampla, cand iesi de pe teren sa te uiti in oglinda si sa poti spune ca tot ce a depins de tine ai facut. Si atunci, lucrurile sunt castigate. Romania a mai batut Norvegia, lumea nu spunea si atunci sa nu se poate? Trebuie sa cultivam identitatea de campion si sa mergem la victorie".In programul de pregatire a intrat, vineri, si portarul Denisa Dedu, care primise in ziua anterioara rezultat "neconcludent" la testul RT-PCR. Si colega sa de camera, Cristina Laslo, a fost "consemnata" pana la repetarea testului, care a avut rezultat negativ in ambele cazuri. Nationala Romaniei a ajuns in cursul dupa-amiezii de joi la Podgorica, unde va juca, sambata si duminica, in compania echipelor Norvegia si Muntenegru.Cele doua adversare ale tricolorelor se vor duela vineri seara.Primele doua clasate din grupa de la Podgorica se vor califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo.CITESTE SI: