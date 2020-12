Romania, cea mai slaba clasare din istorie la handbal feminin. Neagu: "Sunt dezmagita de acest rezultat. Ma simt rau fizic"

Ea a precizat ca si-ar dori ca jucatoarele mai tinere sa munceasca mai mult: "Mi-as dori foarte mult sa ajungem la Olimpiada si dupa sa aiba loc un schimb de generatii, cele care au facut pasul la nationala, sa munceasca mai mult, pentru ca altfel aratam cum am aratat la acest european, si nu aratam deloc bine. Chiar nu cred ca Romania este o echipa care sa castige un singur meci la un campionat european.Romania are o istorie, handbal si ar fi pacat sa nu mai ajungem acolo unde am crezut mereu ca nu este locul. E clar ca trebuie sa aratam altfel la turneul preolimpic, pentru ca asa cum am aratat aici in Danemarca, sunt cateva plusuri cu siguranta, dar in rest nu sunt prea multe lucruri bune de zis dupa acest turneu".Cristina Neagu a afirmat ca a jucat la trei meciuri de la Campionatul European cu dureri la ambii genunchi si ca se simte obosita dupa acest turneu."Sunt obosita, ma simt destul de rau fizic. La ultimele trei meciuri am avut dureri mari la ambii genunchi si am tot tras cu durerile astea. Ma simt destul de rau fizic, dar urmeaza o perioada de cateva zile de pauza in care sper sa ma refac. O echipa nu trebuie sa stea niciodata intr-o singura jucatoare.Si in 2018, cand am obtinut acel loc patru, multe dintre fete au jucat foarte bine si asta ne-a dus pana la urma in semifinale. Daca stau sa ma gandesc, e un loc 4 care ne-a oferit practic totul, calificarea la acest campionat si mai ales la turneul preolimpic.Din pacate, in ultimii doi ani, nu am putut fi la capacitate maxima din punct de vedere fizic si, implicit, nationala a avut de suferit din acest motiv. Insa, repet, o echipa nu poate sa stea doar intr-o singura jucatoare. Uitati-va la celelalte echipe carora le lipsesc jucatoare importante si totusi reusesc sa obtina, poate nu cele mai bune clasari ale lor, dar onorabile", a mai spus Neagu.Referitor la locul 12 ocupat de Romania la Campionatul European, Neagu a spus ca este foarte dezamagita, fiind cel mai slab turneu la care a participat: "Personal sunt foarte dezamagita de acest rezultat de la Campionatul European. Este cel mai slab Campionat European la care eu am participat cu echipa nationala. E singurul turneu la care am reusit doar o victorie, asa ca din punctul asta de vedere sunt foarte dezamagita.Cum suna viitorul este greu de prezis. Stiu doar ca in luna martie va urma acesta turneu preolimpic si daca ne uitam echipe ca Danemarca sau Germania nici macar nu participa, nu au aceasta sansa de a se califica la Olimpiada, e o sansa pe care noi o avem datorita acelui loc patru de acum doi ani.Si cred cu tarie ca acest turneu preolimpic este lucrul cel mai important care se va intampla pentru echipa nationala poate pentru cativa ani de acum incolo. Asa ca este o sansa imensa, enorma pe care o avem, sa ne calificam la Olimpiada si trebuie sa fim constienti cu totii de asta".Capitanul nationalei a criticat atitudinea unora dintre colegele sale, despre care a spus ca nu ar trebui sa-si faca un obiectiv doar din participarea la lotul national."Se tot vorbeste despre o reconstructie in ultimii ani, dar cumva nu reusim sa reconstruim. Intr-adevar, sunt fete tinere care au venit si acum 2, 3, 4 ani, care au venit si acum, si poate cumva nu reusesc sa confirme.Cred ca conteaza foarte mult si atitudinea si unele dintre ele cred ca ar trebui sa fie mai constiente de faptul ca au ajuns la echipa nationala si sa nu se opreasca aici. Sa nu fie asta cea mai mare realizare a carierei lor. Pentru ca in momentul de fata au ajuns la echipa nationala, sigur ca este foarte important, dar nu mai este ca inainte.In ultimii ani, baza de selectie nu au mai fost atat de mare si atunci s-a dat credit unor jucatoare tinere si se da de incredere, sa performeze, sa fie aproape de echipa nationala, dar cred ca este vorba si de atitudine. Pentru ca mi se pare ca uneori, unele dintre ele se comporta ca si cand au obtinut niste performante pe care deocamdata nu le-au obtinut si nu au realizat nimic in handbal.Si trebuie sa realizeze lucrul acesta, sa lase capul in pamant, sa munceasca mai mult, pentru ca acesta este viitorul echipei nationale. Ca sa ajungem din nou sa avem performante, sa speram la o medalie, trebuie sa aratam altfel", a continuat Cristina Neagu.In ceea ce priveste continuarea carierei sale la nationala, Neagu a spus ca isi doreste sa vina atat tip cat este sanatoasa: "Eu am mai spus ca atata vreme cat sunt sanatoasa, imi doresc sa joc la echipa nationala. Acum depinde si ce va urma pentru echipa nationala. Eu am venit intotdeauna cu sufletul deschis si am dat tot ce am avut mai bun, insa imi doresc foarte mult si sa avem o echipa cu care sa ne luptam.Nu sa mergem la turnee si sa ne intoarcem de fiecare data dezamagite. De cand sunt la echipa nationala nu s-au obtinut mari performante, am obtinut doar doua medalii, insa am avut senzatia ca am luptat si ca am fost aproape. Dar la acest turneu, efectiv nu am simtit ca putem ajunge acolo, in fazele finale.Nu imi doresc asta pentru mine, mai ales ca sunt anii mei finali in handbal si imi doresc sa fac performanta. Sunt constienta ca echipa are nevoie de suflu nou si ca vor veni jucatoare noi, insa cred ca alaturi de unele dintre noi care suntem de ceva timp se poate reconstrui echipa. Nu cred ca trebuie schimbata echipa din temelii, pentru ca avem jucatoare destul de tinere in echipa. Nu pot sa spun ca este o echipa batrana.E clar ca a fost un an ciudat pentru toata lumea, s-a jucat foarte putin. In ceea ce priveste selectia, nu sunt eu in masura sa vorbesc despre asta. Eu imi doresc mereu ca de fiecare data cand vin la echipa nationala sa fie cele mai bune jucatoare si sa fac performanta".Romania a incheiat turneul pe locul 12, cu o singura victorie, in prima faza a grupelor, si cinci esecuri (trei in grupa principala), aceasta fiind cea mai slaba clasare a sa la un Campionat European in 13 participari.Romania a inregistrat la EURO 2020 urmatoarele rezultate: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia, 20-28 cu Norvegia (in Grupa D), 20-25 cu Croatia, 24-26 cu Ungaria si 24-35 cu Olanda.