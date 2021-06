Cine este Cristina Pocora, noua sefa CNA. Fost deputat PNL care in 2010 cerea masuri impotriva desenelor animate "violente". In 2015 a dublat alocatiile pentru copii

Pocora a ajuns membru CNA in 2018, fiind propusa atunci de catre presedintele Klaus Iohannis , dupa ce, in 2016, aceasta a ratat intrarea in Parlament pentru un al treilea mandat de deputat. Anterior, aceasta a fost parlamentar de Ialomita intre 2008 - 2016, dar si purtator de cuvant al PNL in timpul mandatului lui Crin Antonescu Pocora a mai ocupat urmatoarele functii: Consilier Parlamentar in Senatul Romaniei (2001-2006), Consilier Cabinet Ministru in Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul (2005-2006) si Secretar de Stat in Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul (2006-2008).In 2010, in calitate de deputat PNL, Pocora a cerut CNA sa ia masuri impotriva unor desene animate de la Cartoon Network, pe care le considera prea "violente"."In 2008, peste 22 de minute dintr-o ora de desene animate, adica mai bine de o treime, contineau violenta! (...) Ei bine, micutii dumneavoastra invata sa loveasca, micutii dumneavoastra invata sa fie rai cu prietenii, micutii dumneavoastra invata sa injure din... desene animate. Din acele desene cu monstri, cu roboti sau cu personaje mult mai putin cizelate decat erau odinioara", afirma aceasta intr-o interpelare.Cinci ani mai tarziu, desi erau in opozitie , Pocora a obtinut o victorie importanta pentru PNL in Parlament. Deputatul a propus un amendament prin care alocatiile copiilor urmau sa fie dublate. Cum mai multi deputati PSD nu erau inca ajunsi in plen, liberalii au reusit atunci sa adune o majoritate iar amendamentul a trecut, alocatia copiilor dublandu-se atunci de la 42 de lei la 84 de lei.In calitate de presedinte CNA, Pocora o va inlocui pe Monica Gubernat, fosta sefa a institutiei, care avea sprijinul PSD. Intr-un mesaj pe Facebook , Pocora anunta ca are de gand sa faca o "reforma structurala" la CNA. Aceasta noteaza ca in prezent monitorizarea emisiunilor televizate se face cu "pixul pe hartie" si ca "suntem inca la nivelul dosarelor cu sina". Totodata, noul sef al institutiei afirma ca CNA actioneaza "rigid si lent (...) si de multe ori prea tarziu".