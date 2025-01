Ce spune USR despre reforma administrativ-teritorială propusă de PSD și Ciolacu. Cristina Prună: „Discuțiile trebuie să aibă loc în Parlament, cu toate partidele”

Cristina Prună, deputată USR și purtătoarea de cuvânt a partidului, a declarat marți, 14 ianuarie, pentru Ziare.com, că o reformă administrativ-teritorială trebuie să aibă ca principal scop reducerea cheltuielilor statului, adăugând că speră că acest anunț al lui Marcel Ciolacu nu este doar o simplă mișcare de PR. Totodată, aceasta amintește că USR are deja proiecte depuse în Parlament pentru reforma administrativ-teritorială, iar o discuție pe marginea acestui subiect ar trebuie să aibă loc în Parlament, cu toate partidele, nu în comisii speciale înființate de partide.

„Noi am spus-o de câțiva ani. E nevoie de o reformă administrativ-teritorială a României. Am văzut la PSD că au folosit cuvântul ‘reorganizare’ și, pe diverse voci, încep să spună că nu se va modifica mare lucru, că e vorba doar de comasări, că nu e vorba de desființări și așa mai departe. Acum, trebuie să o spunem din capul locului, trebuie să vedem care este rolul unei astfel de reforme sau reorganizări administrativ-teritorială, ori scopul trebuie să fie reducerea cheltuielilor statului”, afirmă Cristina Prună într-o intervenție pentru Ziare.com.

Ads

Deputata USR spune că, dacă scopul acestui anunț este doar unul de PR, atunci acest lucru nu se va reflecta în niciun fel în nivelul de trai al oamenilor.

„O reformă administrativ-teritorială ar trebui să se reflecte într-o reducere a cheltuielilor statului, astfel încât mediul privat să nu mai sufere. Oamenii care muncesc în economia reală să nu se mai trezească în fiecare an cu creșteri de taxe”, mai spune ea.

Raluca Prună precizează faptul că USR a venit deja cu o viziune în ceea ce privește reforma administrativ-teritorială, amintind de proiectele depuse în octombrie 2024 în Parlament.

„Noi am spus că nu ar trebui să existe comune sub 3.000 de locuitori și orașe sub 20.000 de locuitori. Ar trebui o regândire a ceea ce înseamnă județe. În viziunea noastră ar trebui să existe 8 mari județe. De asemenea, să fie desființate sectoarele la nivelul Municipiului București”, mai spune Prună.

Ads

Aceasta punctează că, în ultimii 35 de ani, numărul de locuitori a tot scăzut, sporul natural a avut și el de suferit, iar structura statului a rămas aceeași.

„Deci, e nevoie de o regândire a structurilor statului român, și aici mă refer la comune, la orașe, dar și la toate instituțiile care formează statul român, ori o astfel de reformă tocmai acest rol trebuie să-l aibă.”

Conform calculelor făcute de USR pentru proiectul depus de aceștia în Parlament, s-ar putea economisi 17 miliarde de lei anual.

„Noi ne-am dori să existe dezbateri cât mai ample, discuții cu toate partidele politice. Am văzut că PSD își dorește înființarea unei comisii, noi credem că discuțiile ar trebui să aibă loc în Parlament. Înființarea unei noi comisii nu cred că este soluția, ci să începem discuțiile de la ce există deja, iar noi am venit cu o astfel de viziune”, adaugă Cristina Prună.

Deputata consideră că măsurile trebuie luat cât mai repede, iar o astfel de reformă nu ar afecta mandatele în curs ale primarilor, termenele pentru adoptarea modificărilor urmând să curgă de la data adoptării acestui proiect.

Ads