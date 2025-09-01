Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a fotografiat alături de Nicușor Dan și Maia Sandu: „Mă simt recunoscătoare și mândră” FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 10:33
832 citiri
Cristina a fost ispită la Insula Iubirii FOTO: Instagram/ Cristina Scarlevschi

Cristina Scarlevschi, una dintre ispitele din sezonul 2025 al emisiunii „Insula Iubirii”, a făcut senzație pe Internet după ce s-a fotografiat alături de președintele României, Nicușor Dan, și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în timpul evenimentelor oficiale desfășurate în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.

Originară din Republica Moldova, Cristina a împărtășit pe rețelele sociale emoția întâlnirii cu cei doi lideri:

„Astăzi am avut onoarea să fac o fotografie alături de Președinta Republicii Moldova și Președintele României. Mă simt recunoscătoare și mândră să pot trăi astfel de momente. De mult îmi doream o poză cu Președinta noastră, iar faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc și cu Președintele României face această zi și mai specială. 🇲🇩🤝🇷🇴”, a scris ea pe pagina sa de Facebook.

La eveniment, Cristina a purtat o ținută de vară casual, dar elegantă, atrăgând privirile și aprecierile pe Internet pentru naturalețea și emoția transmisă. Pe Facebook, fanii au fost încântați: „Trebuie să îți plătească pentru reclamă”, a comentat unul dintre urmăritori, în timp ce altcineva a scris simplu: „Felicitări”.

Cristina Scarlevschi, în vârstă de 31 de ani, este instructor de pole dance și o pasionată a sportului și dansului, activități prin care se simte liberă și creativă. Ea se descrie ca fiind „o moldoveancă focoasă, autentică, plină de viață și pasiune” și își propune să atragă atenția și să-și pună feminitatea în valoare în acest sezon al show-ului „Insula Iubirii”.

