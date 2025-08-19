Cristina Scarlevschi, reacție dură pentru critici: „Nu schimbați nimic la mine!”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 19 August 2025, ora 14:34
1341 citiri
Cristina Scarlevschi, reacție dură pentru critici: „Nu schimbați nimic la mine!”
Cristina a fost ispită la Insula Iubirii FOTO: Instagram/ Cristina Scarlevschi

Cristina Scarlevschi, cunoscută publicului după apariția sa la „Insula Iubirii”, a decis să răspundă în mod public după ce a fost ținta unor comentarii dure pe rețelele sociale. Deși beneficiază de susținerea unei comunități numeroase de urmăritori, ispita s-a confruntat și cu critici acide, ceea ce a determinat-o să transmită un mesaj clar celor care o judecă fără să o cunoască.

Viața Cristinei a fost marcată de tragedii personale. Băiețelul ei s-a născut cu o malformație cerebrală gravă și extrem de rară, iar în final, micuțul nu a supraviețuit. Deși medicii o asigurau că totul este în regulă, realitatea s-a dovedit a fi cu totul diferită. În fața comentariilor răutăcioase, Cristina a reacționat direct:

„Atunci cînd începeți a judeca să știți că nu schimbați nimic la mine😉. Dar voi… cum arătați în oglindă când o faceți?😏”

Tânăra a dezvăluit anterior detalii dureroase despre sarcină și despre erorile medicale care au avut consecințe tragice. Deși medicii observaseră că dezvoltarea capului copilului nu corespundea vârstei gestaționale, au liniștit-o, crezând că nu există motive de îngrijorare.

„De la 15 săptămâni, circumferința capului nu corespundea săptămânilor. (...) Medicii știu că bebelușii cu microcefalie ori trăiesc, ori nu trăiesc, ori au dizabilitate. Noi nu am știut și asta putea fi văzut și prevenit din timp. Asta a fost o greșeală medicală. O spun și medicii acum. Microcefalia este - capul mai mic, unde nu se dezvoltă creierul, poate să fie închisă fontanela și în general apar complicații în dezvoltare. Atunci când medicul mi-a spus că totul este bine, soțul meu a insistat să se mai uite încă o dată la creier. A întrebat dacă se dezvoltă corect creierul copilului. Medicul i-a spus: „Da, e frumos, ca o nucă.” Ne repeta că „e creierul frumos, ca o nucă”. Dar, de fapt, acolo, practic, jumătate de creier nu exista. Se putea vedea chiar și cu ochiul liber.”

