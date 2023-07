Cântăreața care a primit cadou un bloc de la soțul milionar: ”Mi-a mai dat șapte vile. Ce să fac? Sunt norocoasă!”

Cântăreața Cristina Spătar a împlinit la 17 iunie vârsta de 51 de ani, ocazie cu care a primit din partea soțului, milionarul Vicențiu Mocanu, un cadou mai puțin obișnuit.

Astfel, artista a intrat în posesia unei clădiri cu 15 apartamente cu o suprafață totală de 1.500 de metri pătrați, a cărei valoare e estimată la peste două milioane de euro.

Cristina Spătar a revenit asupra subiectului în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea” de la Pro TV.

”E un bloc care momentan are un etaj și urmează să mai facem două. Și apartamentele urmează să le dau la închiriat și acolo va fi sursa mea de venit pasivă dacă vrei. Este în Buftea, lângă noi. O să fie ceva frumos acolo, o să fie și niște penthouse-uri, am mai achiziționat între timp alte șapte vile, tot așa, el mi le-a făcut cadou, deci este un băiat generos, cum vă spuneam. Are grijă de mine.

Are simțul umorului, este foarte generos, pe mine mă iubește și mă răsfață. Ce să fac? Sunt norocoasă! El și-a dorit să am sursa mea de venit pasivă, să mă pot ocupa de muzică, de copii și de el”, a spus Cristina Spătar.

