Una dintre cele mai criticate artiste din România ripostează: ”De ce avem botox, de ce una e grasă, de ce suntem babe...”

Cântăreața Cristina Spătar (51 de ani), una dintre cele mai cunoscute, dar și mai criticate artiste de la noi din țară, a oferit un interviu în care a acuzat răutatea celor care comentează în spațiul online.

Conform Ego.ro, Cristina Spătar s-a căsătorit Vicențiu Mocanu, un prosper om de afaceri din Râmnicu Vâlcea, în vara anului 2023, iar vedeta a mărturisit că partenerul mereu o sfătuiește să îi blocheze pe oamenii care îi lasă comentarii răutăcioase.

„Mie nu îmi place să fac story, nu îmi place cum apar la televizor, niciodată nu mi-a plăcut. Sunt obligată, acesta este trend-ul, trebuie să filmezi, să comunici, să vorbești! Am făcut așa ceva, eram cu niște colege la niște filmări, la un post de televiziune de folclor. Eram cu Adriana Antoni și Roxana Birică.

Am făcut un reels. Ne-au judecat doamnele în vârstă, am intrat să văd. De ce avem botox, de ce avem buze, de ce ne dăm cu ruj roșu, de ce una e grasă, de ce una e slabă, de ce avem riduri, de ce am îmbătrânit, de ce suntem babe? Am intrat să văd cine comentează. Au fost niște doamne care cred că au peste 65-70 de ani. Mi s-a părut urât să judeci, să critici!

De ce nu vin dânsele să cânte, să danseze? Să vină ele la televizor să vadă cum este să fii pe sticlă! Nu mi-a plăcut! M-am abținut. Într-adevăr, soțul meu zice: ”Dă-le block, dă-le block!”. Nu poți să stai toată ziua să dai block oamenilor, îi mai lași să comenteze!

Nu mă deranjează, criticile sunt, de cele mai multe ori, bune și constructive, încerc să învăț din chestia asta, dar uneori mi se par exagerate! Vorbim de răutatea gratuită! Lumea e rea! Orice s-ar întâmpla, noi știm că lumea e rea! Oricât de bună și de drăguță ești, mereu se găsește cineva căruia să nu îi convină!”, a declarat Cristina Spătar pentru sursa citată.