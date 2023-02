Mai multe domenii de activitate din România sunt afectate de lipsa de personal, printre acestea aflându-se cel al construcțiilor și Horeca.

Frecvent cei care au afaceri în aceste domenii se plâng că reușesc cu greu să găsească forță de muncă, deoarece mulți români preferă să lucreze în străinătate, unde salariile sunt mai generoase.

Unii dintre cei care aplică nici măcar nu se prezintă la interviul de angajare, după cum a scris pe Facebook o tânără care activează în Horeca.

"În afară de a posta un anunț de angajare pe platformele bine cunoscute (Ejobs, Best Jobs, etc) unde găsești în ziua de azi, un om care măcar să se prezinte la interviu, deși ceea ce aș aprecia și mai mult, ar fi un om care să aibă cel puțin dorința de a își face simțită prezența în ziua în care este la job?

Menționez ca domeniul e Horeca (cafenea)", a scris aceasta pe Grupul antreprenorilor din România.

"Nu mai vreau EJobs și Best Jobs. Am plătit 350 euro anul trecut pe la început. Am avut acces la 15 aplicanți dintre care 1 a venit la interviu, din vreo 5 programați. Că restul nu au răspuns sau de la telefon au spus că nu vin. Și fata care a venit, a stat 4 zile (în afară că nu putea lucra de unghii și de iubit care venea și stătea cu ea efectiv acolo) și seara la 9 a dat mesaj că a doua zi nu mai vine. Și NU! Nu a fost tratată altfel decât cu cea mai frumoasă atmosferă, atenție, blândețe, etc.", a adăugat autoarea postării în comentarii.

"Îmi dai 4.000 de lei și vin?"

În comentarii au fost formulate puncte de vedere atât de către patroni, cât și de angajați.

"Sunt barista cu ani de experiență în prepararea specialty coffee. Știu să-ți folosesc la capacitate maximă sculele de zeci de mii de euro pe care (ar trebui să) le ai în shop și să scot ce e mai bun cu puțință din cafeaua pe care o vinzi, în fiecare shot, pentru fiecare client, de fiecare dată. E pasiunea și ambiția mea la mijloc.

Ba mai mult, mă ocup cu servirea clienților într-o manieră profesionistă și prietenoasă, spunându-le "povestea din spatele ceștii" și făcând tot posibilul să îi fidelizez atât prin ospitalitate cât și prin calitatea produselor. Fac și curat-lună în permanență, atât în bar cât și în shop, cu a treia mâna pe care n-o să-ți vină să crezi că o am.

Fac inventarele și mă ocup de preluarea și gestionarea mărfii. Îți număr și banii din casă la fiecare sfârșit de tură. Număr și cei 35 lei în tips ai mei. Muncesc în maniera asta de la 6:30 la 18. Îmi dai 4000 de lei și vin? Sau, cât era parcă, vreo 2300? Angajează un începător și miră-te de ce nu ți se întorc cliențîi! Gândește-te în ce vrei să investeșți cu adevărat!"

"Ce mișto era dacă te opreai acolo unde ai pus întrebarea "Îmi dai 4000 de lei și vin?" După care ai și continuat și m-ai certat preventiv. Eșți candidatul ideal cu tot ce ai spus (făcându-mă că nu am observat ironia din mai tot textul), mai puțin atitudinea. Și da, ți-aș da 4000 lei și chiar mai mult. Dar nu, mersi.

Crezi tu că acolo în Belgia își permite să vorbească așa la "patron"? În plus, salariul de 1000 euro este și în România în acest domeniu și chiar mai mult de atât.

Însă vorbesc de barista cu pasiune pt lumea asta, care știe diferența dintre un espresso și un expreso! Sunt la noi băieți foarte buni în domeniu, merg la concursuri, câștigă premii. Și au nu 1000 euro venituri, ci de la 2000 în sus (cei care încă mai sunt angajați). Majoritatea au cafenelele lor sau sunt asociați. Doamne ajută să întâlnesc și eu un astfel de om! Sunt foarte rari", a răspuns autoarea postării.

Opinia unui expert în recrutare

"Nu sunt expert în Horeca, dar sunt expert în recrutare. Sunt 2 realități: 1) cel care nu are chef de muncă, pe 1000 sau 10.000 E la fel de miserupist va fi. 2) mai bine iei un om "neînvatat" și îl "modelezi" după cum au nevoie, îi arăți suportul emoțional și importantă umanizării comportamentului,și o să îți faci un angajat loial și permanent. Cea mai mare problemă a actualității este superficialitatea."

"Oferiți un salariu decent, nu unul mizer, și un mediu de lucru plăcut și veți găși oameni. Puneți în anunț salariu, să știe omul la ce se așteaptă, altfel va pierdeți reciproc timpul. Nimeni nu merge la Job de amorul artei."

"Specificați exact salariul oferit"

"Probabil ar trebui să încercați să fiți mult mai direcți în anunțurile de angajare, am văzut că pe astel de paltforme de angajare rar antreprenorii dau informațîi exacte de care omul are nevoie când își caută un job.

Nu știu exact cu faceți dumneavoastră însă va spun din start că anunțurile gen “salariu motivant” sau “ program flexibil” sunt moartea oricărui om care își caută un job pt că aplică și realizează la interviu că nu e ceea ce caută ei asta că să nu mai vorbim și de alte aspecte care contează pt a îi determina să accepte sau nu. Încercați să fiți tranșantă specificați exact salariu oferit, bonusuri, programul etc astfel cei care vin la interviu știu exact despre ce e vorba și nu va treziți cu indivizi care bat drumul doar pentru a va spune (sau nu) că nu le convine salariul, programul etc."

"Am avut 2 aplicanți"

"Personal cam îndeplinesc ceea ce recomandați dvs, anunțul meu de angajare sună așa:

Ce putem să îți oferim: Pachet salarial atractiv între 2100 și 2700 lei net (în mâna)

Card de tichete de masă;

Card combustibil;

Bonusuri prin care îți răsplătim fidelitate și devotamentul Prima Crăciun și zi de naștere

Anunț plătit cu 65€ pentru 30 de zile, în care am avut 2 aplicanți."

"Din păcate, realitatea e că nu mai există destul de multă forță de muncă în țară și singură soluție reală este personalul asiatic."

"Am avut un angajat asiatic și pot spune că a fost un om deosebit. Ei însă pleacă repede, la noi sunt în trecere pentru experiență și apoi după 1 an, unii pleacă. Dar da, sunt angajați buni, din ce am auzit."

"Faceți un video drăguț/ comic/ catchy în care să comunicați anunțul de angajare și postați-l pe TikTok, Instagram Story și YouTube shorts. Cei din generația pe care o targetati dumneavoastră nu "au timp" să citească anunțul pe nici una din platformele menționate dar în schimb se uită pe cele de mai sus."

