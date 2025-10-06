Prin majorarea deficitului, Guvernul împinge economia mai aproape de o criză, susține fostul premier Cîțu. "Credibilitatea oficială va fi zero"

Autor: Mihai Diac
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 21:01
560 citiri
Prin majorarea deficitului, Guvernul împinge economia mai aproape de o criză, susține fostul premier Cîțu. "Credibilitatea oficială va fi zero"
Florin Cîțu, fost premier - FOTO Hepta

"Prin decizia de a majora din nou deficitul, guvernul împinge economia cu un pas mai aproape de o criză bugetară. Iar când incapacitatea de plată va fi reală, credibilitatea oficială va fi zero", avertizează Florin Cîțu, fost premier și fost președinte al PNL.

El face aluzie la rectificarea bugetară elaborată de guvernul Bolojan, rectificare în urma căreia deficitul bugetar al României va crește.

"Am adăugat aproape 24,5 miliarde la deficit. Aceste sume adăugate la deficit sunt sume destinate cheltuielilor esențiale, pentru că nu puteam să nu plătim zona de asistență socială, cheltuieli legate de sănătate, cheltuieli legate de salarii, cheltuieli legate de pensii. Toate aceste sume trebuiau acoperite, bineînțeles, pentru că sunt cheltuieli obligatorii”, declară ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Argumentația acestuia este însă contrazisă de Florin Cîțu - care și el, înainte să fie premier, a fost ministru de Finanțe.

"Când ameninți public că ești în incapacitate de plată, nu ar trebui să mai ai resurse bugetare ca să crești deficitul cu 25 miliarde lei (≈ 1,5 pp din PIB). Doar dacă ai mințit? Asta nu e consolidare, e hazard moral: arunci paie pe foc", avertizează fostul premier.

Cât de greșit a calculat guvernul Ciolacu bugetul din 2025. 27 de miliarde în plus pe datorii, cheltuieli ignorate și venituri estimate „din pix”
Cât de greșit a calculat guvernul Ciolacu bugetul din 2025. 27 de miliarde în plus pe datorii, cheltuieli ignorate și venituri estimate „din pix”
În momentul în care a fost adoptat bugetul pe 2025, în februarie, Guvernul Ciolacu a mizat pe o prognoză liniștitoare, comparativ cu modul în care se terminase anul 2024, la nivel de deficit....
Ministrul Nazare explică rectificarea bugetară: "Am adăugat 24 de miliarde la deficit, pentru că nu puteam să nu plătim zona de asistență socială, sănătate, salarii, pensii"
Ministrul Nazare explică rectificarea bugetară: "Am adăugat 24 de miliarde la deficit, pentru că nu puteam să nu plătim zona de asistență socială, sănătate, salarii, pensii"
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a explicat că, prin rectificarea bugetară, "am adăugat aproape 24,5 de miliarde la deficit" și că aceste sume, care au crescut deficitul bugetar, "sunt...
#criza bugetara, #rectificare bugetara, #Florin Citu, #Alexandru Nazare, #incapacitate plata Romania, #deficit bugetar romania , #deficit bugetar
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Angela Merkel acuza Polonia si statele baltice pentru inceperea razboiului din Ucraina
Adevarul.ro
Porumboiu sustine ca Plahotniuc a fost general SIE si a beneficiat de sprijin politic din Romania
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Inteligența Artificială depășește medicii în precizia diagnosticării unui tip grav de cancer
  2. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  3. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  4. Prin majorarea deficitului, Guvernul împinge economia mai aproape de o criză, susține fostul premier Cîțu. "Credibilitatea oficială va fi zero"
  5. Chiriile din România, în concurență cu Berlin: Aceeași garsonieră, de 20 de ori mai scumpă în funcție de zonă. Specula a umflat prețurile cu 60% în ultimii 10 ani
  6. Europa ar putea impune în curând o limită de vârstă pentru accesul la platforme precum Instagram, TikTok sau X
  7. Vânzarea în avans a etapei 17 din XYZVerse depășește așteptările, epuizându-se cu zile înainte de termen — Comunitatea o numește „Revanșa SHIB din 2021”
  8. Xiaomi anunță oficial lista completă de telefoane și tablete care primesc HyperOS 3, sistemul bazat pe Android 16
  9. Faza 16 a pre-vânzării XYZVerse se apropie de epuizare cu 15 milioane de dolari strânși — Investitorii o consideră următorul moment PEPE
  10. La șase luni după catastrofa de la Praid, situația e neschimbată. 40.000 de localnici nu au apă potabilă