Bolojan ia totul "pe persoană fizică", acuză social-democrații. "E orbit de orgoliu, blochează un întreg stat. PSD nu mai poate tolera"

Autor: Adrian Zia
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 22:05
212 citiri
Premierul Ilie Bolojan FOTO Hepta

Social-democratul Mihai Fifor a declarat marți, 21 octombrie, că PSD va insista "ferm" în coaliție pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt în ceea ce privește pensiile magistraților, care să fie format din reprezentanți ai Guvernului, ai Parlamentului și ai sistemului judiciar.

"Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului. Nu s-a ajuns astăzi la niciun acord în coaliție privind modalitatea de a repara eșecul personal al premierului în chestiunea pensiilor magistraților. PSD a întrerupt discuțiile în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluție constituțională și aplicabilă.

Exact acest refuz poate sta la baza blocării fondurilor din PNRR, pentru că Bruxelles-ul a constatat deja că reforma a fost făcută prost, unilateral și fără consultare. Și, în loc să învețe din greșeli, premierul repetă același scenariu. Se încăpățânează să vină, pe persoană fizică, cu o nouă variantă, pe care să o asume, fără consultarea partenerilor de coaliție, fără dialog cu magistrații, fără respect pentru Constituție. Iar rezultatul va fi, din nou, același: zero soluții, zero rezultate, fonduri blocate", a scris Fifor, pe Facebook.

Potrivit acestuia, România are nevoie de soluții, nu de "demonstrații de forță", are nevoie de dialog real - cu magistrații, cu experții, cu Parlamentul.

"PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat. Toată țara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: nimic. Doar fonduri europene blocate, tensiuni cu sistemul judiciar și o economie sufocată de indecizie", a susținut fostul ministru Mihai Fifor.

El a evidențiat că PSD va insista "ferm" în coaliție pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt. "România nu-și mai permite un nou eșec în fața Comisiei Europene. Nu-și mai permite ca orgoliul unui om să țină pe loc întreaga țară. Premierul trebuie să înțeleagă: dialogul nu este slăbiciune. Este singura cale spre soluții reale, corecte, în folosul românilor", a transmis social-democratul.

