Ce face un politician când vrea să îngroape o temă? Răspunsul unui europarlamentar, care-l vizează direct pe Sorin Grindeanu: "Va câştiga AUR, nu PSD"

Siegfried Mureşan, europarlamentar PNL, afirmă că, atunci când un politician ”vrea să îngroape o temă”, propune crearea unui grup de lucru şi ”cât mai multă birocraţie”. ”Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”, adaugă el, atrăgând atenţia că, dacă PSD-ul va continua ”să apere nedreptățile, va câştiga AUR, nu PSD”.

”Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru. Propune un grup de lucru cât mai mare, cu cât mai mulţi membri. Apoi propune cât mai multă birocraţie. Totul pentru a nu rezolva problema”, a afirmat Siegfried Mureşan.

Potrivit acestuia, ”adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”.

”Noi ştim că majoritatea oamenilor din România vor reforme, vor modernizare, vor dezvoltare şi vor corectarea nedreptăţilor. Dacă PSD-ul va continua să apere nedreptăţile, va câştiga AUR, nu PSD. Nedreptăţile din societate vor fi sursă de capital politic pentru extremişti, populişti şi toţi cei care vor să dezbine. România nereformată va fi săracă şi dezbinată. Doar România reformată poate fi unită şi puternică”, a afirmat el.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 20 octombrie, după decizia CCR pe pensiile magistraţilor, că va propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii, el precizând că a spus de la început că premierul nu trebuie să îşi dea demisia.

