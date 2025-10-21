Ce face un politician când vrea să îngroape o temă? Răspunsul unui europarlamentar, care-l vizează direct pe Sorin Grindeanu: "Va câştiga AUR, nu PSD"

Autor: Adrian Zia
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 21:26
428 citiri
Ce face un politician când vrea să îngroape o temă? Răspunsul unui europarlamentar, care-l vizează direct pe Sorin Grindeanu: "Va câştiga AUR, nu PSD"
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO Hepta

Siegfried Mureşan, europarlamentar PNL, afirmă că, atunci când un politician ”vrea să îngroape o temă”, propune crearea unui grup de lucru şi ”cât mai multă birocraţie”. ”Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”, adaugă el, atrăgând atenţia că, dacă PSD-ul va continua ”să apere nedreptățile, va câştiga AUR, nu PSD”.

”Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru. Propune un grup de lucru cât mai mare, cu cât mai mulţi membri. Apoi propune cât mai multă birocraţie. Totul pentru a nu rezolva problema”, a afirmat Siegfried Mureşan.

Potrivit acestuia, ”adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”.

”Noi ştim că majoritatea oamenilor din România vor reforme, vor modernizare, vor dezvoltare şi vor corectarea nedreptăţilor. Dacă PSD-ul va continua să apere nedreptăţile, va câştiga AUR, nu PSD. Nedreptăţile din societate vor fi sursă de capital politic pentru extremişti, populişti şi toţi cei care vor să dezbine. România nereformată va fi săracă şi dezbinată. Doar România reformată poate fi unită şi puternică”, a afirmat el.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 20 octombrie, după decizia CCR pe pensiile magistraţilor, că va propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii, el precizând că a spus de la început că premierul nu trebuie să îşi dea demisia.

Sorin Grindeanu n-a mai suportat. Atac devastator la premierul Ilie Bolojan. "Să suporte consecinţele"
Sorin Grindeanu n-a mai suportat. Atac devastator la premierul Ilie Bolojan. "Să suporte consecinţele"
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat marți, 21 octombrie, că poate să înţeleagă ”dorinţa lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul...
Toți oamenii lui Grindeanu. Liderul PSD și-a făcut lista pentru Congresul partidului din 7 noiembrie: 5 prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți
Toți oamenii lui Grindeanu. Liderul PSD și-a făcut lista pentru Congresul partidului din 7 noiembrie: 5 prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, și-a făcut lista pentru Congresul partidului din data de 7 noiembrie. Cu 19 zile înainte de eveniment, Grindeanu demonstrează că vrea o echipă...
#criza Coalitie guvernare, #Siegfried Muresan europarlamentar, #Sorin Grindeanu PSD, #birocratie , #criza coalitie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Nicolas Sarkozy a cerut sa fie eliberat imediat dupa a intrat pe poarta inchisorii. Cum l-au intampinat detinutii
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce face un politician când vrea să îngroape o temă? Răspunsul unui europarlamentar, care-l vizează direct pe Sorin Grindeanu: "Va câştiga AUR, nu PSD"
  2. Sorin Grindeanu n-a mai suportat. Atac devastator la premierul Ilie Bolojan. "Să suporte consecinţele"
  3. "Bucureștiul are nevoie de un program coerent", susține primarul de sector care nu s-a decis dacă vrea să preia Capitala. "Nu cred că avem nevoie de supereroi"
  4. George Simion vrea și el un referendum. Instituția vizată de liderul AUR pentru desființare
  5. Candidat „pe sub radar” la Capitală. Șansele ca suveraniștii să câștige cea mai mare primărie dacă se fragmentează votul
  6. De ce ne amenință George Simion cu „nebunul” și cu alianță AUR - PSD în cazul în care Călin Georgescu va fi premier - „Se pregătește pentru 2028”
  7. E iar scandal în Coaliție. PSD a părăsit ședința. De la ce s-au luat acum SURSE
  8. Va fi referendum pentru pensiile speciale. Guvernul ripostează cu putere la decizia CCR. Votul va avea loc anul acesta, simultan cu alegerile pentru București UPDATE
  9. Cum a apărut ideea de referendum pentru pensiile speciale. „Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate”
  10. Raluca Turcan, acuzații dure la adresa PSD. Fosta ministră susține că social democrații sabotează guvernul și sprijină acțiunile AUR

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 146 - Rusia atac asupra României