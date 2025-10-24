Explodează Coaliția? Premierul și liderul PSD, atacuri fără precedent după decizia CCR. Bolojan: "Eu pot să plec mâine". Grindeanu: "Nimeni nu e de neînlocuit"

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, şi-a nuanţat vineri, 24 octombrie, declaraţiile cu privire la proiectul referitor la pensiile magistraţilor şi eventuala plecare a premierului, explicând că a spus ”cu totul altceva”. El a adăugat că guvernanţii nu se pot aştepta să facă totul la fel şi să aibă un alt rezultat la Curtea Constituţională.

Sorin Grindeanu a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, în judeţul Olt, că ”există soluţie dacă pleacă oricine, nimeni nu e de neînlocuit”.

”Dar eu am spus cu totul altceva. Am spus aşa că, dacă şi a doua oară o apucăm pe acelaşi drum, cu acelaşi proiect de lege, nu stăm după avize CSM, nu ascultăm ce zice Justiţia şi ne aşteptăm să fie o altă finalitate, înseamnă că nu ne dorim să treacă o lege care să reglementeze pensiile magistraţilor, fiindcă va avea acelaşi deznodământ”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a precizat că a propus realizarea unui grup de lucru în coaliţie pentru a fi realizată o lege care să respecte toţi paşii constituţionali.

”Şi atunci eu am propus în coaliţie să venim cu un grup de lucru în coaliţie, nu al PSD-ului, cu oameni din justiţie, în dialog cu actorii principali din acest domeniu şi rapid să elaborăm o lege, încercând să respectăm totuşi paşii constituţionali. De exemplu, ministrul Justiţiei, înainte de angajarea răspundării, a trimis către primul ministru o adresă care spune că trebuie obligatoriu avizul CSM. Deci toate aceste decizii au fost luate şi asumate de la nivel de premier în cunoştinţă de cauză. Propunerea noastră este de a face rapid de la PNL, de la PSD, de la USR, de la UDMR acest grup de lucru rapid, pe parcursul săptămânii viitoare să se vină cu un proiect de lege pe care să-l aprobăm rapid în Parlament. Asta este propunerea noastră”, a explicat Sorin Grindeanu.

El a precizat că lucrurile trebuie realizate mai repede pentru că, până la sfârşitul lunii noiembrie, trebuie îndeplinit un jalon PNRR.

”Şi ştiţi de ce? Pentru că altfel termenul de 28 noiembrie care e un termen până la care noi trebuie să îndeplinim o bornă în PNRR, nu va fi îndeplinit şi vom pierde, cred că vreo 230 de milioane de euro, dacă nu mă înşel. Asta este propunerea noastră”, a transmis liderul PSD.

El s-a referit şi la discuţiile pe care le-a avut cu preşedintele ÎCCJ, preşedintele CSM şi cu procurorul general al României pe acest subiect.

”În această dimineaţă, eu, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, am avut o întâlnire şi am invitat la Camera Deputaţilor pe preşedinta Înaltei Curţi, pe doamna Savonea, pe preşedinta CSM, doamna Costache, şi pe procurorul general al României să încerc să deblochez lucrurile şi să dăm drumul la un dialog, fiindcă în acest moment, sistemul de justiţie din România e în grevă. Şi ştiţi aceste lucruri. Asta a fost dorinţa mea. Eu cred că s-au făcut paşi. O să informez... o parte din liderii coaliţiei i-am informat despre ceea ce am discutat. O să apuc în această după-masă să informez şi pe restul, astfel încât luni să putem să facem paşi înainte să deblocăm situaţia. Este absolut normal să ţinem cont şi de ce spune sistemul de justiţie, dar să ţinem cont şi de ceea ce vrea societatea acest moment. Şi societatea îşi doreşte să existe o reglementare mai bună în acest domeniu”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că dacă fiecare rămâne pe poziţii antagonice, atunci lucrurile nu vor fi realizate.

”Dacă fiecare rămâne pe poziţiile acestea antagonice, nu o să rezolvăm lucrurile. O să treacă 28 noiembrie, nu o să îndeplinim acea bornă, o să pierdem peste 200 de milioane de euro, o să rămânem cu o lege injustă de pensii pe acest domeniu şi rămâne în urmă doar un orgoliu şi nu se rezolvă nimic. Şi asta a fost dorinţa mea şi a noastră să aducem pe toată lumea la masă, la dialog, să încercăm să găsim o soluţie care să fie acceptabilă de societate, de clasă politică şi de acest sistem de justiţie din România.

Fiindcă altfel vom continua într-un blocaj, instanţele vor fi în grevă, toată lumea pierde. De luni, dacă ceilalţi colegi din coaliţie şi până acum cei cu care am vorbit au fost de acord, de luni dacă va fi toată lumea de acord, va începe să lucreze acest grup care sper să ajungă rapid la un punct de vedere comun şi pe care să-l materializeze într-o lege pe care să o aprobăm rapid în Parlament, astfel încât până în 28 noiembrie să avem o lege promulgată”, a declarat preşedintele interimar al PSD.

După decizie, premierul Ilie Bolojan a anunţat că reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie, remarcând că CCR nu a respins pe fond proiectul, aşa că Guvernul poate relua demersul, cu respectarea standardului procedural pentru primirea avizului CSM.

USR a transmis că dacă legea este respinsă pe procedură, procedura va fi reluată, iar dacă este respinsă pe fond, va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei.

Grideanu a declarat atunci că va propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii.

Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a declarat joi că cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700 lei. El a precizat că, pentru pensiile acum în plată, singura soluţie de reducere spre un nivel just, din punct de vedere social, este impozitarea progresivă, ”oricât de mult s-ar speria dreapta radicală”. El a apreciat că soluţia este consensul cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii, precizând că nu va fi dialog atunci când cineva, oricine ar fi el, ar spune ”Asta este propunerea şi la revedere!”.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi seară că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor este unul ”de fond” şi nu unul ”care mimează corecţiile”. ”Negociez orice, am participat la toate negocierile posibile, dar nu pot să trădez această societate, nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru, în sectorul public sau în sectorul privat”, arată el.

"Eu pot să plec mâine, dar să mi să spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste lucruri și nu deranjează pe nimeni", a mai spus premierul.

Bolojan susţine că este prima dată când Curtea Constituţională impune un anumit termen la care Guvernul, care cere avizul, trebuie să aştepte până Consiliul Superior al Magistraturii dă sau nu un aviz privind un proiect de act normativ. Bolojan subliniază că avizul CSM este unul de ”tip formal care nu are niciun efect asupra constituţionalităţii, asupra conţinutului”.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că nu consideră necesar un referendum referitor la pensiile magistraţilor, propunere care a provocat dispute în coaliţie.

”Eu cred că un referendum trebuie făcut atunci când societatea are o dezbatere şi în momentul în care există opinii foarte bine conturate şi opuse pe un subiect. Pe subiectul pensiilor magistraţilor nu există această dezbatere în societate, adică suntem cu toţii de acord că e anormal ca, în orice domeniu de activitate, pensia să fie cât salariul, pentru că încurajezi oamenii să iasă la pensie când pot să mai muncească pentru societate”, a spus şeful statului.

