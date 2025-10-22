PSD își critică din nou dur partenerii de Coaliție și avertizează: "Am tăcut destul. Nu vrem să facem reforme sub șantaj"

Europarlamentarul Claudiu Manda, care candidează la Congresul PSD pentru poziţia de secretar general, în echipa lui Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 22 octombrie, că mulţi colegi îi întreabă de ce mai sunt la guvernare, el precizând că au tăcut destul şi nu vor să mai aştepte sau să rezolve cu şantaj.

Despre partenerii coaliţiei, Manda a spus că sunt superficiali şi îşi doresc să facă numai cum vor ei, iar despre Ilie Bolojan, europarlamentarul a spus că nu a vrut să aştepte avizul CSM pe pensiile magistraţilor şi îl bănuieşte că poate şi-a dorit să nu treacă. ”Dacă vrei să pleci, încotro vrei, către nord, către sud, către est, este libertatea domniei sale”, a mai spus Manda, arătând că nu îi sperie acest lucru.

”Sunt mulţi colegi ne întreabă de ce mai suntem la guvernare. Şi eu vreau să spun că am tăcut destul. I-am lăsat să ne critice prea mult. Am preluat guvernarea, cu primul ministru PSD, cu un deficit de 9%. Am predat guvernarea cu un deficit de 9%. Dar am arătat că în cadrul acestui deficit se pot face investiţii poate de 10%, că există resurse şi pentru creşterea salariilor, că există resurse şi pentru creşterea pensiilor.

Şi vă spun că nu ar trebui să ne fie ruşine cu ce am făcut la nivel guvernamental sau la nivelul administraţiei publice locale”, a spus Claudiu Manda, în cadrul Conferinţei regionale PSD Dolj.

El a precizat că PSD doreşte să facă lucrurile aşezat, nu pe picior şi nu sub şantaj.

”Suntem într-o situaţie în care am demonstrat, aşa cum spuneam, şi la nivel naţional şi la nivel local, şi ne luptăm, din păcate, şi vedem în ultimele zile, mai degrabă cu lozinci sau cu şantaje. E foarte simplu să vii cu lozinci, vrem reformă şi PSD-ul nu vrea reformă. E foarte greu să spui că vrei să faci ceva şi PSD-ul este împotrivă, când de fapt PSD-ul doreşte şi modernizarea statului, şi reforme, dar tot timpul dorim să facem lucrurile aşezat, aplicat, nu pe picior, nu pe genunchi, şi nu sub şantaj”, a subliniat el.

Manda a dat exemplul adoptării Ordonanţei 52 în Guvern.

”Domnul Bolojan a permis să se citească pe bandă tot felul de modificări şi ne-am trezit că nu există pentru administraţia locală posibilitatea să cumperi hârtie pentru un certificat de naştere, să cumperi hârtie pentru un certificat de deces, să cumperi hârtie pentru un certificat de căsătorie, că nu mai are nimeni voie să facă reparaţii, pentru că ei nu înţeleg că dacă există o groapă în asfalt, aceasta este reparaţie, ei nu înţeleg că, dacă cade tabla de pe o şcoală, aceasta este reparaţie, dar bineînţeles că au spus: lasă că noi corectăm după.

Ori, genul acesta de activitate nu arată că sunt profesionişti, ci mai degrabă că sunt superficiali, că-şi doresc să facă totul repede şi numai cum vor ei”, a menţionat europarlamentarul PSD.

Claudiu Manda a mai spus că un alt exemplu este asumarea legii pentru modificarea pensiilor în justiţie.

”La fel, nu a vrut să aştepte avizul de la CSM, doar ca să fie el repede primul, deşi îl bănuiesc că poate că şi-a dorit să nici nu treacă. Şi atunci mai degrabă nu a vrut să îndeplinească o condiţie formală, marele curajos”, a comentat Manda.

”Am spus că nu vrem să tăcem şi nu vrem să mai aşteptăm sau să rezolvăm cu şantaj. Dacă nu faceţi ca mine, dau repede pe surse că plec de pe poziţia de prim-ministru. Dacă vrei să pleci, încotro vrei, către nord, către sud, către est, este libertatea domniei sale, dar nu ne sperie.

Există un protocol, PNL poate să-şi numească repede un alt prim-ministru, putem să continuăm lucrurile pe care le-am asumat în programul de guvernare, dar genul acesta necolegial nu este un lucru pe care să ni-l dorim. Mai e un lucru pe care aş vrea să-l puteţi, pentru că erau multe”.

