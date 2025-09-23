Rareș Bogdan, furibund la adresa PSD. "Au comportament schizoid. Dimineața sunt la guvernare, seara ies pe TV și atacă măsurile pe care le adoptă împreună cu cei din Coaliție"

Liberalul Rareş Bogdan a lansat marți, 23 septembrie, un atac dur la adresa partenerilor din coaliţie. "PSD are un comportament schizoid", a declarat furios europarlamentarul PNL, care a anunţat, de asemenea, că nu are deloc încredere în social-democraţi, deşi aceştia guvernează alături de partidul din care face şi el parte.

"Eu cu PSD am experienţe multiple şi nu cele mai fericite. Am fost cu ei în coaliţie. În momentul acesta nu prea înţeleg ce face PSD, dacă e la guvernare sau în Opoziţie. Cred că ar trebui să se hotărască. Ori se hotărăsc să fie la guvernare şi să susţină şi să negocieze, sigur, fiecare măsură, ori să intre în Opoziţie.

În momentul ăsta... PSD - dimineaţă sunt la guvernare şi în coaliţie, unde sunt foarte cuminţi, nu scot niciun cuvânt, iar seara ies pe TV şi atacă măsurile pe care le adoptă împreună în şedinţele de coaliţie. E un comportament uşor schizoid, dar, repet, de la PSD mă aştept la orice, nu am încredere în acest partid, nu am avut niciodată", a afirmat Rareş Bogdan pentru antena3.ro.

Pe de altă parte, europarlamentarul PSD Mihai Tudose a făcut şi el o serie de declaraţii acide marți, 23 septembrie, de la Bruxelles, despre ameninţarea premierului Ilie Bolojan cu demisia. Tudose susţine că înlocuirea lui Bolojan ar putea fi făcută în 24 de ore fără ca guvernarea să aibă de suferit.

"Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliţie, cu PNL-ul, cu USR-ul, UDMR-ul şi cu minorităţile. Dacă domnul Bolojan îşi duce la capăt ameninţarea sau promisiunea - că înţeleg că şi luni a zis că el demisionează...

Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să ţină cont de nişte realităţi, de nişte modele economice şi de nişte efecte uşor de preconizat ale unor măsuri haotice pe care le ia", a spus Tudose la Bruxelles, într-un briefing cu jurnalişti români.

